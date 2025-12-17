Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
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Patch notes de la mise à jour 1.03.1 d'Elden Ring Nightreign
Contenu additionnel
- Les joueurs possédant le DLC The Forsaken Hollows rencontreront désormais de nouvelles cibles, Landmarks, événements de raid et terrain rare en jouant au mode The Deep of Night.
- Ces ajouts n'apparaîtront que lors des parties avec des joueurs possédant également le DLC.
Ajustements d'équilibrage et mise à jour de fonctionnalités
- Augmentation des effets de malédictions liés au Feu, Magic, Foudre ou Sacré appliqués aux armes et objets dans les temples du Great Hollow Shifting Earth.
- Ajustement des effets de malédiction « Continuous HP Loss » et « Continuous HP Recovery » présents dans les temples du Great Hollow Shifting Earth.
- Réduction de la puissance d'attaque des loups invoqués apparaissant lors de l'événement de raid Tricephalos.
- Ajout d'un affichage du nombre de stacks sur l'icône de réduction de dégâts apparaissant lorsque vous touchez des ennemis avec des objets de type « Dart » de niveau 3 grâce à la compétence « Scholar's Bagcraft ».
- L'Ultimate Art « Communion » de L'Érudit ne se brise plus lors de la transformation via l'Ultimate Art « Aspects of the Crucible: Beast » de l'Exécuteur.
- Ajout d'une animation de quasi-mort lors d'une résurrection avec l'effet spécial « Power to Balance the World ».
- Lors de l'échange de consommables identiques dans le menu Équipements, ceux-ci se combinent désormais automatiquement selon leur limite de stack.
- Ajout d'icônes et d'explications indiquant les effets actifs de certains effets spéciaux dans le menu Status.
- Lors de l'épinglage d'un objet, la couleur de rareté de l'objet est désormais affichée dans le message « You indicated equipment ».
- Lorsque votre personnage est englouti par la Night's Tide dans le Great Hollow Shifting Earth, ses pieds apparaissent désormais comme en train de brûler.
- Extension de la portée des indices découverts lors de l'utilisation d'une carte pour révéler des indices cachés dans le Great Hollow Shifting Earth.
- Ajout de nouveaux types d'attaques lors du combat contre le Night Aspect si tous les Nightfarers présents possèdent le DLC The Forsaken Hollows.
- Il est désormais possible de remapper la touche Carte dans les paramètres clavier/souris du menu système.
- Note : le remappage de cette touche modifie également la touche de navigation dans certains menus.
Corrections et améliorations
- Correction d'un problème lors du combat contre Sentient Pest où le boss ne perdait pas la cible du joueur lors de l'utilisation de l'Ultimate Art « Finale » de Duchesse.
- Correction d'un problème où l'effet de « Communion » de L'Érudit continuait d'être appliqué au joueur même lorsqu'aucune autre cible n'était affectée.
- Correction d'un problème où les dégâts infligés aux ennemis liés et les soins appliqués aux alliés ne se propageaient pas correctement si un Érudit entrait dans un état de quasi-mort pendant l'activation de son Ultimate Art « Communion ».
- Correction d'un problème de « Analyze » de L'Érudit où la jauge d'art n'augmentait pas via l'onde de choc auto-infligée à charge maximale.
- Correction d'un problème où le nombre de cibles analysées par « Analyze » de L'Érudit se réinitialisait lorsqu'un joueur utilisait l'action Ouvrir la porte pour passer au combat de boss dans le Spirit Tree shelter.
- Correction d'un problème dans la capacité « Bagcraft » de L'Érudit où la durée de l'effet de réduction de négation des dégâts ne s'étendait pas lors des coups portés avec des objets « Dart » de niveau 3.
- Correction d'un problème dans « Bagcraft » où l'effet de réduction de négation des dégâts ne s'appliquait pas correctement en fonction du nombre de coups avec les « Fan Daggers » de niveau 3.
- Correction d'un problème dans « Bagcraft » où l'effet de soin ajouté au « Holy Water Pot » de niveau 3 n'infligeait pas de dégâts au Royal Revenant.
- Correction d'un problème où le nombre de Crystal Tears ne s'affichait pas correctement lors de l'obtention d'un second exemplaire via les « Dormant Powers » en jouant L'Érudit.
- Correction d'un problème affectant les animations d'attaque de « Frozen Needle » en tant que L'Érudit.
- Correction d'un problème où certains ennemis apparaissant dans des Souvenirs spécifiques de L'Érudit ne se comportaient pas comme prévu.
- Correction d'un problème où l'immortalité conférée par l'Ultimate Art « Immortal March » de Revenante n'était pas écrasée par d'autres effets visuels.
- Correction d'un problème où l'effet appliqué par la compétence « Mists of Slumber » sur la Sword of St. Trina disparaissait après avoir subi des attaques ennemies.
- Correction d'un problème où les attaques à l'arc affectées par les incantations « Black Flame Blade » et « Bloodflame Blade » ne retiraient pas l'état frostbite des ennemis.
- Correction d'un problème où le Passive « Effect Improved Rolling Attacks » ne s'appliquait pas aux Arcs.
- Correction d'un problème où l'effet « Partial HP Restoration upon Post-Damage Attacks » ne se déclenchait pas lors de coups critiques effectués avec des arcs.
- Correction d'un problème où le personnage accumulait l'altération frostbite en restant dans la zone créée par la compétence « Holy Ground » lorsque l'arme était imprégnée de givre via « Chilling Mist ».
- Correction d'un problème où l'effet de « Black Flame Blade » n'était pas appliqué aux attaques de la compétence « Frenzyflame Thrust ».
- Correction d'un problème où l'effet de « Black Flame Blade » s'appliquait aux hitbox des compétences « Wave of Gold » et « Thundercloud Form ».
- Correction d'un problème où les compétences « Golden Retaliation » et « Carian Retaliation » ne sauvaient pas les alliés en état quasi-mort dans certains cas.
- Correction d'un problème où les effets d'augmentation de puissance d'attaque ne s'appliquaient pas aux compétences « Regal Beastclaw » et « Wave of Gold ».
- Correction d'un problème où la charge des compétences et sorts ne renforçait pas « Ancient Death Rancor » et « Beast Claw ».
- Correction d'un problème où le délai post-incantation de « Beast Claw » ne pouvait pas être annulé par un enchaînement avec un sort ou une incantation.
- Correction d'un problème où les marques élémentaires générées par le Passif « Skill Elemental Defense » de Recluse n'apparaissaient pas avec une arme imprégnée via « Order's Blade «.
- Correction d'un problème où la réduction de récupération de HP de « Black Flame's Protection » affectait aussi les soins partagés de l'effet de Relique « Flask Also Heals Allies ». Les alliés bénéficiant de ces soins verront désormais leur récupération réduite s'ils sont sous l'effet de « Black Flame's Protection ».
- Correction d'un problème où les effets « Creates Holy Ground at Low HP » s'écrasaient mutuellement lorsque plusieurs joueurs ayant le même effet spécial étaient proches.
- Correction d'un problème où le'effet spécial « Critical Hits Inflict Blood Loss » n'affichait pas son bonus de puissance d'attaque physique.
- Lorsque l'effet spécial « Communion Grants Anti-Dragon Effect » applique un effet Anti-Dragon à une arme, des dégâts physiques supplémentaires sont désormais correctement infligés.
- Correction d'un problème où l'effet spécial « Cold Mirage » ne s'appliquait pas correctement à l'Ultimate Art « Aspects of the Crucible: Beast » de l'Exécuteur
- Correction d'un problème où le joueur pouvait être vaincu même après une résurrection via Power to Balance the World en Solo Expedition.
- Correction d'un problème où les ennemis vaincus directement par l'Ultimate Art « Totem Stela » de Rôdeur n'étaient pas comptabilisés par l'effet de relique « Defeating enemies near Totem Stela restores HP ».
- Correction d'un problème où l'augmentation de puissance d'attaque au sixième palier de l'effet « Attack power increased for each Evergaol prisoner defeated » n'était pas conforme.
- Correction d'un problème où les stacks conférés par certaines reliques cumulatives disparaissaient après la mort et la résurrection du joueur lors d'une Expédition.
- Correction d'un problème où l'effet « Increased rune acquisition for self and allies » ne se partageait plus avec les alliés après une mort suivie d'une résurrection.
- Correction d'un problème où l'arme « Great Bow of the Erdtree » n'apparaissait pas correctement.
- Correction d'un problème où l'état de jauge quasi-mort du boss du deuxième jour persistait lors du passage au combat final via l'ouverture de la porte dans le Spirit Shelter.
- Correction d'un problème empêchant le verrouillage de cible sur un allié en état quasi-mort dans certains cas.
- Amélioration de la détection des coups et du positionnement des effets des attaques au sol du boss lors du combat contre Gaping Jaw.
- Correction d'un problème dans le combat contre Everdark Sovereign Equilibrious Beast où des Raiders ennemis apparaissaient si une Revenante portait certaines tenues.
- Correction d'un problème empêchant les autres joueurs d'infliger des dégâts à la « Dancer of the Boreal Valley » lors d'un coup critique.
- Correction de plusieurs problèmes lors du combat contre le Dreglord, notamment des sorts ou esprits invoqués via Summon Spirit visant incorrectement, des attaques ciblant les mauvais joueurs, des blocages dans le décor et un décalage de la musique en multijoueur.
- Correction de problèmes audio et visuels sur plusieurs combats de boss, y compris Balancers, Demon in Pain, Demon from Below, et certains boss Night.
- Correction de nombreux problèmes spécifiques à The Great Hollows Shifting Earth, incluant ennemis persistants, runes non obtenues, Spiritstreams inutilisables, placements incorrects sur la carte, immunités involontaires à la Crystal Curse, et blocages de progression.
- Correction de problèmes liés aux événements de raid (Augur, Tricephalos, Fissure in the Fog, Balancer), incluant disparition tardive d'ennemis, HP incorrects, effets météo manquants, duplication de boss et problèmes de récompenses.
- Correction de problèmes d'interface, de menus, de matchmaking, de résultats Deep of Night, de crashs sur PlayStation 4 et 5, de textes tronqués en allemand, ainsi que de nombreux problèmes graphiques et sonores.
- Révision de certains textes
- Corrections supplémentaires et améliorations de performances.
Ajustements pour Steam
- Mise à jour de la liste de mots interdits.
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