Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails



le 17 décembre 2025 à 11h38 Publié par Clémence Usseglio le 17 décembre 2025 à 11h38

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.1 d'Elden Ring Nightreign, qui a été déployée le 17 décembre 2025.