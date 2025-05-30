Duchesse Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage jouable ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 04 juin 2025 à 18h09
Nous vous expliquons pas à pas comment débloquer le personnage jouable Duchesse sur Elden Ring Nightreign.
Duchesse Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage jouable ?
Sur le dernier jeu en date de FromSoftware, Elden Ring Nightreign, les joueurs et les joueuses ont accès à différents personnages jouables (archétypes). Au lancement, le titre en compte 8. Toutefois, dès les premières minutes sur le soft, vous vous rendrez compte que vous n'avez accès qu'à 6 archétypes. Rassurez-vous, cela est tout à fait normal étant donné que deux personnages jouables doivent être débloqués par vos soins. Parmi eux, il y a la Duchesse, qui fait partie des meilleurs archétypes du jeu.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer le personnage jouable Duchesse sur Elden Ring Nightreign, en vous précisant également ses capacités.

Comment débloquer Duchesse, l'un des personnages jouables d'Elden Ring Nightreign ?

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Avant tout, remarquons que pour débloquer le personnage jouable Duchesse sur Elden Ring Nightreign, il convient de remplir une condition précise. En effet, cet archétype ne devient accessible qu'après avoir éliminé le premier Nightlord/Seigneur Nocturne (apparaissant au jour 3), soit Tricéphale/Gladius. 

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Si tel est le cas, vous devriez normalement recevoir diverses reliques ainsi que la montre à gousset ancienne, en récompenses. Si vous possédez bel et bien cet objet dans votre inventaire, retournez au Bastion de la Table ronde et parlez avec la Prêtresse (la femme vêtue de blanc autour de la table, au centre). Décidez, ensuite, de lui remettre la montre à gousset ancienne. Vous aurez dès lors accès à une cinématique de quelques secondes. Vous apprendrez à ce moment-là que vous avez débloqué Duchesse, l'un des personnages jouables d'Elden Ring Nightreign. Vous pouvez, dès lors, la sélectionner pour vos prochaines expéditions (runs), si vous le souhaitez.
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Détails sur Duchesse, l'un des archétypes d'Elden Ring Nightreign

Sur Elden Ring Nightreign, Duchesse est un personnage jouable très intéressant. Cette dernière est, en effet, aussi rapide qu'agile. Ce qui en fait l'un des meilleurs archétypes du jeu de FromSoftware. D'ailleurs, ci-dessous, vous pouvez retrouver de plus amples détails concernant les compétences et capacités de Duchesse, disponible sur Elden Ring Nightreign, afin que vous puissiez déjà vous faire une première idée de son gameplay :
  • Capacité passive 
    • Pose grandiose → Vos attaques et vos esquives sont efficaces. Vous pouvez cumuler les esquives.
  • Compétence de personnage
    • Répétition → Vous ressassez les événements récents pour blesser les ennemis proches.
  • Technique ultime 
    • Grand final → Vous faites naître une légère brume vous dissimulant vous et vos alliés proches.
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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