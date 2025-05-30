Elden Ring Nightreign : Réanimer un allié, comment faire ?

Sur Elden Ring Nightreign, il est possible de réanimer ses alliés. Toutefois, ce système est quelque peu original, c'est pourquoi nous vous expliquons comment faire.

Comment réanimer les alliés sur Elden Ring Nightreign ?

Petite astuce : si vous devez réanimer un allié, n'hésitez pas à le verrouiller, afin d'être plus efficace. Néanmoins, faites toujours attention aux ennemis aux alentours.

Comme vous le savez probablement déjà,dispose d'une forte dimension multijoueur et propose, dans cette optique, de la coopération en ligne jusqu'à 3 joueurs. Étant donné que le titre est plutôt difficile, vous ou vos alliés serez, très probablement, souvent au bord de la mort. Fort heureusement,, et ce, en effectuant des actions bien précises.D'ailleurs, afin de vous aider à y voir plus clair quant à ce système, sachez que nous vous expliquonsSurfonctionne d'une façon bien spécifique, qui n'est pas la même que sur des jeux du même genre. Par exemple, ce n'est pas grâce à une potion ou tout autre objet de la sorte que cela marche. Ainsi, si vous désirez, vous devez l'attaquer. En effet, c'est en lui portant des coups avec votre arme que vous abaisserez une jauge violette, apparaissant au-dessus de sa tête une fois en état de mort imminente. Dès que celle-ci est vide,et peut, ainsi, de nouveau prendre part au combat.Cependant, il convient de remarquer que la jauge violette en question évolue. Comprenez par là que si votre allié est, pour la deuxième fois, en état de mort imminente, ladite jauge sera plus importante. Ce qui exige d'attaquer à de plus nombreuses reprises votre coéquipier, vous faisant ainsi perdre de l'endurance. De ce fait, il est de plus en plus difficile de, au fil de la partie. Ainsi, bien qu', nous vous conseillons, tout de même, de faire attention à vos PV, pour éviter de mourir (en tout cas trop souvent).En guise de conclusion, rappelons qu'est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.