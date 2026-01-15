Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.1 d'Elden Ring Nightreign, qui a été déployée le 17 décembre 2025.
Patch notes de la mise à jour 1.03.2 d'Elden Ring Nightreign
Ajustements d'équilibrage et mises à jour de fonctionnalités
Ajustements pour les Nightfarers
- Duchesse
- Ajustement de la visibilité du fantôme lorsque la compétence « Restage » de la Duchess est activée.
- Gardien
- Augmentation de la réduction des dégâts contre les attaques physiques et plusieurs types de dégâts élémentaires.
- Augmentation du bonus de garde lors du blocage.
- Raider
- Augmentation de la vitesse de plusieurs attaques, à l'exception des attaques en double maniement et des attaques sautées, ainsi qu'ajustement de la distance de déplacement de certaines attaques lors de l'utilisation d'armes de type Grandes haches, Grands marteaux ou Armes colossales.
- Ajout d'un effet à la compétence passive « Fighter's Resolve » qui augmente la puissance d'attaque pendant une certaine durée lorsque les PV sont fortement réduits.
- Extension de la portée d'attaque lors de l'activation de l'Art Ultime « Totem Stela ».
- Revenante
- Augmentation de la puissance d'attaque des attaques spéciales effectuées par les esprits invoqués lorsque l'Art Ultime « Immortal March » est activé avec des esprits déjà invoqués.
- Augmentation de la puissance d'attaque et de la réduction des dégâts des esprits invoqués via la compétence « Summon Spirit » en mode Deep of Night, avec une mise à l'échelle selon le niveau de profondeur des Expéditions.
- Exécuteur
- Augmentation de la puissance des coups critiques lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.
- Augmentation du bonus de garde lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.
- Augmentation des dégâts d'étourdissement lors d'une déviation réussie lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.
- Réduction de la consommation d'endurance lors d'une déviation réussie lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.
- L'épuisement de l'endurance après une déviation réussie n'entraîne plus de brise-garde lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.
- Modification des paramètres afin que les effets « Improved Skill Attack Power » et « Improved Melee Attack Power » s'appliquent désormais aux arts d'arme lorsque la compétence de personnage « Cursed Sword » est active.
- Augmentation de la puissance des attaques, à l'exception de « Roar », lorsque l'Art Ultime « Aspects of the Crucible: Beast » est actif.
- Augmentation de la réduction des dégâts lors de l'exécution de l'attaque de compétence via L2 (PS5) / LT (Xbox) / Q (Steam) lorsque la transformation de l'Art Ultime « Aspects of the Crucible » est active, et ajout d'une courte fenêtre durant laquelle il est impossible d'entrer en état critique même si les PV atteignent zéro. Si les PV tombent à zéro pendant l'activation de la compétence, la transformation se termine avec 1 PV restant.
- Augmentation de l'échelle de puissance des attaques, à l'exception de « Roar », en fonction du niveau de profondeur, lorsque l'Art Ultime « Aspects of the Crucible: Beast » est actif en mode Deep of Night.
- Érudit/Scholar
- Ajustement des critères de distance influençant la vitesse de progression contre les ennemis de grande taille pour la compétence « Analyse ».
- Fossoyeuse/Undertaker
- Ajustement de la distance de déplacement de certaines attaques contre des cibles immobiles lors de l'utilisation d'armes de type Marteaux.
Ajustements pour les Reliques
- Les dégâts de brûlure provoqués par l'effet de relique « [Rôdeur] Art activation spreads fire in area » augmentent désormais la jauge d'Art.
- L'effet de la relique « HP Recovery From Successful Guarding » a été renforcé.
- L'effet de la relique « Draw ennemy attention while guarding » a été renforcé.
- La puissance des ondes de choc générées par l'effet de relique « [Gardien] Successful guards sent out shockwaves while ability is active » a été augmentée.
- L'effet de la relique « Defeating enemies near Totem Stela restores HP » a été renforcé.
- L'effet de la relique « Improved Poise Near Totem Stela » a été renforcé.
- L'effet de la relique « [Exécuteur] While Character Skill is active, unlocking use of cursed sword restores HP » a été renforcé.
- L'effet de relique « [Exécuteur] Character Skill Boosts Attack but Attacking Drains HP » a été renommé et modifié en « [Exécuteur] Character Skill Boosts Attack but Lowers Damage Negation While Attacking », et la valeur du bonus de puissance d'attaque a été augmentée.
- La durée de l'effet de soin de la relique « [Exécuteur] Slowly Restore HP upon Ability Activation » a été augmentée.
- L'effet de la relique « [La Fossoyeuse] Attack power increased by landing the final blow of a chain attack » a été renforcé.
- L'effet de la relique « [La Fossoyeuse] Physical attacks boosted while assis effect from incantation is active for self » a été renforcé.
- L'effet de la relique « Successive Attacks Boost Attack Power » a été réduit.
- Les effets des reliques « Improved Bow Attack Power » et « Improved Attack Power with 3/ Bows Equipped » ont été réduits.
Ajustements pour les équipements, sorts et incantations
- La diminution liée à la distance est désormais appliquée à l'accumulation des altérations d'état, au remplissage de la jauge d'Ultimate Art et à la réduction de la jauge de quasi-mort lors des attaques sur des alliés à terre, pour les attaques prenant en compte la perte de dégâts avec la distance, comme les armes à distance.
- La sorcellerie principale du « Rotten Crystal Staff » a été remplacée : « Shattering Crystal » passe à « Crystal Release ».
- La consommation de FP de la sorcellerie « Shattering Crystal » a été augmentée.
- La consommation de FP de l'incantation « Beast Claw » a été augmentée.
- La visibilité des effets de certaines sorceries et incantations a été ajustée.
- L'effet « Reduced Maximum HP » du talisman « Primal Glintstone Blade » a été réduit.
- L'effet « Impaired Damage Negation » du talisman « Crucible Feather Talisman » a été réduit.
Ajustements pour les lieux/terrains
- Les « Fire Pots » et « Throwing Knives » ont désormais une quantité maximale pouvant être achetée en boutique.
- Le nombre de Night Invaders apparaissant lorsque le lieu clé « Marsh » subit des cataclysmes a été augmenté.
- Le nombre de certains ennemis apparaissant dans le lieu clé « Blacksmith Village » a été ajusté.
- La puissance d'attaque de certains ennemis apparaissant dans le lieu clé « Blacksmith Village » en « The Deep of Night » a été réduite.
- La quantité de runes obtenues en battant certains ennemis dans les lieux clés « Marsh » et « Blacksmith Village » a été augmentée.
- La probabilité d'apparition d'armes et objets rares dans certains coffres au trésor des lieux clés « Marsh » et « Blacksmith Village » a été augmentée.
- Le taux d'apparition des boutiques spéciales dans le terrain rare « The Great Hollow » a été ajusté.
- L'effet de la capacité spéciale « Beast's Hunt » obtenue lors de l'événement de raid « Tricephalos » a été augmenté pour restaurer complètement l'endurance des alliés proches lors d'attaques continues.
- Les dégâts continus subis par les personnages-joueurs durant l'événement de raid « Tricephalos » ont été réduits.
- La visibilité durant l'événement de raid « Tricephalos » a été ajustée.
- La visibilité durant l'événement de raid « Fissure in the Fog » a été ajustée.
- Les dégâts causés par la grêle tombante lors de l'événement « Fissure in the Fog » en mode Deep of Night ont été réduits.
- Le nombre d'ennemis entrant dans l'état Charmé à certains moments lors de l'événement de raid « Balancers » a été ajusté.
- Le gain de puissance d'attaque des ennemis en état Charmé lors de l'événement de raid « Balancers » a été réduit.
Autres ajustements
- Les taux d'apparition des boss cibles, des lieux clés et des terrains rares ajoutés dans le DLC « The Forsaken Hollows » en « The Deep of Night » ont été ajustés.
Corrections et améliorations
- Ajout de l'affichage d'icône et de la description des effets spéciaux dans le menu de statut pour les effets passifs « Improved Attack Power at Full HP » et « Improved Damage Negation at Full HP » lorsqu'ils sont actifs.
- Ajout de l'affichage d'icône et de la description des effets spéciaux dans le menu de statut pour l'effet de relique « Switching Weapons Boosts Attack Power » lorsqu'il est actif.
- Correction d'un problème où certains costumes de L'Érudit et La Fossoyeuse, ainsi que des reliques uniques obtenables une seule fois dans le DLC, disparaissaient ; ils peuvent désormais être récupérés au Bastion.
- Correction d'un problème permettant d'obtenir plusieurs exemplaires de la relique « The Will of the Balancers » dans certaines conditions ; si plusieurs copies sont équipées, une seule s'active.
- Correction d'un problème où l'effet « [Raider] Hit With Character Skill to Reduce Enemy Attack Power » empêchait parfois Retaliate de faire reculer les ennemis en état renforcé.
- Correction d'un problème où les esprits invoqués par Revenante pouvaient être étourdis par des attaques ennemies dans la zone défensive de l'Ultimate Art Wings of Salvation de Gardien.
- Amélioration de l'apparence partielle de certains mouvements lors d'un coup critique du Raider.
- Correction d'un problème où l'Ultimate Art « Aspects of the Crucible: Beast » d'Exécuteur infligeait des dégâts indésirables liés aux Status « Ailments ».
- Correction d'un problème où l'effet de réduction de la jauge de mort imminente du « Warming Stone » niveau 3 de L'Érudit ne s'appliquait pas au joueur.
- Correction d'un problème où l'activation de l'Ultimate Art « Aspects of the Crucible: Beast » en lien avec l'Ultimate Art « Communion » de L'Érudit infligeait des dégâts excessifs aux ennemis liés.
- Correction de problèmes sur les hitboxes d'attaque de certaines compétences et armes, notamment Beast Claw, Whip, et plusieurs Weapon Arts, pour que les effets « Improved Skill Attack Power » et « Improved Melee Attack Power » s'appliquent correctement.
- Correction d'un problème où les effets de certaines reliques ou passifs ne s'appliquaient pas en état de mort imminente.
- Correction d'un problème où certains alliés pouvaient recevoir des dégâts lors d'un coup critique derrière un ennemi.
- Correction d'un problème où les effets visuels de certaines attaques ou événements (ex. Fissure in the Fog, Balancers, Dreglord) ne s'appliquaient pas correctement selon la distance ou l'état multijoueur.
- Réduction de la charge de rendu pour certaines attaques ennemies et instabilité graphique sur les alliés durant les combats contre Balancers.
- Correction de problèmes sur l'attaque de l'arme Nox Flowing Hammer vendue en boutique et sur les objets nécessaires pour résoudre les mécaniques de Sorcerer's Rise.
- Correction de problèmes sur les événements de raid Tricephalos et Balancers, incluant la progression des missions et l'apparition de récompenses.
- Correction d'un problème empêchant l'augmentation du compteur « Encounters with shifting earth » pour l'effet spécial « Favor of the Great Hollow ».
- Correction de l'affichage multiple de l'effet spécial « Cold Mirage » dans le menu Résultat.
- Correction de problèmes de progression si l'hôte quitte immédiatement après le lancement d'une expédition.
- Correction de problèmes divers sur l'IA ennemie, la logique de combat, les effets visuels et la reproduction sonore.
- Amélioration générale des performances et correction de plusieurs problèmes mineurs.
- Correction d'un problème sur la version Steam lié aux problème de connexion après la fin du matchmaking.
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