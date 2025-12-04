Elden Ring Nightreign : Comment accéder au DLC The Forsaken Hollows ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 15h11
Nous vous indiquons comment accéder au DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign, et donc comment profiter de son contenu.
Elden Ring Nightreign : Comment accéder au DLC The Forsaken Hollows ?
Au début du mois de décembre 2025, Elden Ring Nightreign a accueilli son tout premier DLC, à savoir The Forsaken Hollows. Ce contenu additionnel a introduit deux nouveaux personnages jouables, mais aussi un nouvel événement de terrain et un nouveau boss. Toutefois, il convient de respecter certains prérequis et effectuer des actions spécifiques pour profiter du contenu du DLC The Forsaken Hollows.

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment accéder au DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign, afin de découvrir les nouveaux contenus apportés.

Comment accéder au DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ?

Les prérequis à respecter pour lancer le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign

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Comme vous vous en doutez, il convient, bien évidemment, d'avoir acheté le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign pour se plonger dans son contenu. De plus, il est également nécessaire d'avoir vaincu deux Nightlords (boss finaux) sur le jeu de base, mais aussi avoir débloqué les deux nouveaux personnages jouables, soit La Fossoyeuse et L'Érudit, pour accéder au DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign.

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Accéder au contenu du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign

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Si vous respectez les différentes conditions listées ci-dessus, vous pouvez, ensuite, retourner dans la salle, située près du petit marchand-jarre. Cette pièce est accessible via la porte que vous avez ouverte pour débloquer La Fossoyeuse et L'Érudit. Vous verrez, alors, un message apparaître sur votre écran. Vous pouvez dorénavant vous plonger dans le contenu du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign : l'événement de terrain rare La Grande Cavité et le nouveau Nightlord, nommé Harmonisatrices (que vous pouvez choisir pour votre prochaine expédition en interagissant avec la Table Ronde). Étant donné que vous avez déjà débloqué La Fossoyeuse et l'Érudit, vous pouvez, si vous le souhaitez, les sélectionner pour venir à bout du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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