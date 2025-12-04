Elden Ring Nightreign : Comment accéder au DLC The Forsaken Hollows ?

Nous vous indiquons comment accéder au DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign, et donc comment profiter de son contenu.

Comment accéder au DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign ?

Les prérequis à respecter pour lancer le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign

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Accéder au contenu du DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign









Au début du mois de décembre 2025,a accueilli son tout premier DLC, à savoir. Ce contenu additionnel a introduit deux nouveaux personnages jouables, mais aussi un nouvel événement de terrain et un nouveau boss. Toutefois, il convient de respecter certains prérequis et effectuer des actions spécifiques pourD'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsComme vous vous en doutez, il convient, bien évidemment, d'avoir acheté le DLC The Forsaken Hollows d'pour se plonger dans son contenu. De plus, il est également nécessaire d'avoir vaincu deux Nightlords (boss finaux) sur le jeu de base, mais aussi avoir débloqué les deux nouveaux personnages jouables, soit La Fossoyeuse et L'Érudit, pourSi vous respectez les différentes conditions listées ci-dessus, vous pouvez, ensuite, retourner dans la salle, située près du petit marchand-jarre. Cette pièce est accessible via la porte que vous avez ouverte pour débloquer La Fossoyeuse et L'Érudit. Vous verrez, alors, un message apparaître sur votre écran. Vous pouvez dorénavant vous: l'événement de terrain rare La Grande Cavité et le nouveau Nightlord, nommé Harmonisatrices (que vous pouvez choisir pour votre prochaine expédition en interagissant avec la Table Ronde). Étant donné que vous avez déjà débloqué La Fossoyeuse et l'Érudit, vous pouvez, si vous le souhaitez, les sélectionner pour venir à bout duRappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.