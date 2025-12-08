Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 décembre 2025 à 14h15
Malgré des retours mitigés, le nouveau et premier DLC d'Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows, est un vrai succès commercial, à en juger par les derniers chiffres connus.
Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes
Comme vous le savez probablement déjà, Elden Ring Nightreign s'est doté de son tout premier DLC, à savoir The Forsaken Hollows, au début du mois de décembre 2025. Et autant dire que la communauté était au rendez-vous car le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign culmine déjà à deux millions de ventes.

Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign est une réussite

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En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, le studio japonais FromSoftware a annoncé que le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign s'est écoulé à plus de deux millions de copies, dans le monde entier, et ce, en seulement 48 heures. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'attente immense des fans.
Ledit studio en a profité pour remercier chaleureusement la communauté pour son soutien. D'ailleurs, ce succès transparaît également dans les statistiques liées à l'audience : la plateforme Steam a enregistré un pic de 133 355 joueurs simultanés au lancement, et près de 110 000 joueurs connectés au cours des dernières 24 heures.

Une réception en demi-teinte qui interroge pour le DLC d'Elden Ring Nightreign

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Malgré ces excellents résultats financiers, un coup d'œil aux évaluations des joueurs et des joueuses sur Steam révèle une tout autre histoire. Avec seulement 46 % d'avis positifs sur plus de 3 500 critiques, la mention « mitigée » s'affiche sur la page du DLC d'Elden Ring Nightreign. Ce contraste saisissant entre le succès commercial et l'accueil critique soulève des questions sur les choix de conception de FromSoftware pour cette nouvelle extension.

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À ce sujet, remarquons que certaines personnes dans la communauté ont exprimé leur déception quant au manque de nouvelles armes et armures, surtout en comparaison avec le DLC Shadow of the Erdtree d'Elden Ring, qui avait été bien plus généreux sur ce point. Ce sentiment d'un contenu moins étoffé contribue à l'impression générale d'une extension qui, malgré ses bonnes idées, peine à convaincre totalement.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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