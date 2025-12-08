Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes

Malgré des retours mitigés, le nouveau et premier DLC d'Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows, est un vrai succès commercial, à en juger par les derniers chiffres connus.

Le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign est une réussite

In the deepest recesses of Limveld, valour shall prevail.

For every Nightfarer who joined the hunt against the Dreglord, we offer our immense gratitude.#ELDENRING #NIGHTREIGN pic.twitter.com/0FoejzfOPI — ELDEN RING (@ELDENRING) December 6, 2025

Une réception en demi-teinte qui interroge pour le DLC d'Elden Ring Nightreign

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PC Édition Standard → 29,9 € au lieu de 40 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 45,79 € au lieu de 55 €, soit 17 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,s'est doté de son tout premier DLC, à savoir The Forsaken Hollows, au début du mois de décembre 2025. Et autant dire que la communauté était au rendez-vous carEn effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, le studio japonais FromSoftware a annoncé que. Un chiffre impressionnant qui témoigne de l'attente immense des fans.Ledit studio en a profité pour remercier chaleureusement la communauté pour son soutien. D'ailleurs, ce succès transparaît également dans les statistiques liées à l'audience : la plateforme Steam a enregistré un pic de 133 355 joueurs simultanés au lancement, et près de 110 000 joueurs connectés au cours des dernières 24 heures.Malgré ces excellents résultats financiers, un coup d'œil aux évaluations des joueurs et des joueuses sur Steam révèle une tout autre histoire. Avec seulement 46 % d'avis positifs sur plus de 3 500 critiques, la mention « mitigée » s'affiche sur la page du DLC d'. Ce contraste saisissant entre le succès commercial et l'accueil critique soulève des questions sur les choix de conception de FromSoftware pour cette nouvelle extension.À ce sujet, remarquons que certaines personnes dans la communauté ont exprimé leur déception quant au manque de nouvelles armes et armures, surtout en comparaison avec le DLC Shadow of the Erdtree d'Elden Ring, qui avait été bien plus généreux sur ce point. Ce sentiment d'un contenu moins étoffé contribue à l'impression générale d'une extension qui, malgré ses bonnes idées, peine à convaincre totalement.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le jeu de base tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :