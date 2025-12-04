L'Érudit Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le personnage L'Érudit sur Elden Ring Nightreign.

Comment débloquer le personnage L'Érudit sur Elden Ring Nightreign ?

Des prérequis à respecter

Débloquer L'Érudit sur Elden Ring Nightreign

Lancez le jeu sur votre plateforme.

Chargez votre partie.

Une fois au Bastion de la Table Ronde, cherchez le Majordome de fer.

Parlez-lui. Ce dernier vous explique qu'il a un message du petit marchand-jarre.

Approchez-vous du petit marchand-jarre, qui pointe du doigt la porte près de lui.

Ouvrez la porte.

Vous atterrissez dans une arène avec un boss et deux personnages, soient L'Érudit et L'Érudit.

Vous pouvez essayer de vaincre le boss. Toutefois, si vous perdez, cela n'est pas grave.

De retour au Bastion de la Table Ronde, rentrez dans la pièce près du petit marchand-jarre, via la porte que vous avez ouverte il y a quelques secondes.

À l'entrée de la pièce, vous verrez L'Érudit.

Parlez-lui pour qu'il rejoigne le roster du jeu.













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Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu's'est offert, au début du mois de décembre 2025, son tout premier DLC, baptisé « The Forsaken Hollows » dans la langue de Shakespeare. Ce contenu additionnel a apporté plusieurs nouveautés, dont deux personnages jouables :et La Fossoyeuse. Cependant, ces Nightfarers ne sont pas disponibles via le menu de sélection de personnages au lancement du jeu et doivent être débloqués.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAvant tout, et comme vous vous en doutez, il est impératif d'avoir acheté le DLC The Forsaken Hollows d'afin de profiter de son contenu, et donc avoir accès au personnage. Si tel est le cas, sachez qu'il convient également d'avoir vaincu le tout premier boss du jeu de base, à savoir Tricéphale. Si ces deux conditions sont bien respectées, vous pouvezn'est en réalité pas très compliqué. La manipulation ne devrait, d'ailleurs, vous prendre que quelques secondes, si vous avez rempli les conditions listées ci-dessus. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pourVous avez, ainsi, réussi à. Vous pouvez désormais le sélectionner et le jouer pour votre prochaine expédition. Si vous êtes intéressé par le deuxième Nightfarer de ce contenu additionnel, sachez que nous vous indiquons comment débloquer La Fossoyeuse dans un guide dédié.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le DLC The Forsaken Hollows est payant (15 euros, environ).