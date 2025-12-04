L'Érudit Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 14h40
Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le personnage L'Érudit sur Elden Ring Nightreign.
L'Érudit Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage ?
Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Elden Ring Nightreign s'est offert, au début du mois de décembre 2025, son tout premier DLC, baptisé « The Forsaken Hollows » dans la langue de Shakespeare. Ce contenu additionnel a apporté plusieurs nouveautés, dont deux personnages jouables : L'Érudit et La Fossoyeuse. Cependant, ces Nightfarers ne sont pas disponibles via le menu de sélection de personnages au lancement du jeu et doivent être débloqués.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer le personnage L'Érudit sur Elden Ring Nightreign.

Comment débloquer le personnage L'Érudit sur Elden Ring Nightreign ?

Des prérequis à respecter

Avant tout, et comme vous vous en doutez, il est impératif d'avoir acheté le DLC The Forsaken Hollows d'Elden Ring Nightreign afin de profiter de son contenu, et donc avoir accès au personnage L'Érudit. Si tel est le cas, sachez qu'il convient également d'avoir vaincu le tout premier boss du jeu de base, à savoir Tricéphale. Si ces deux conditions sont bien respectées, vous pouvez débloquer L'Érudit.

elden-ring-nightreign-boss-tricephale

Débloquer L'Érudit sur Elden Ring Nightreign 

Débloquer le personnage L'Érudit sur Elden Ring Nightreign n'est en réalité pas très compliqué. La manipulation ne devrait, d'ailleurs, vous prendre que quelques secondes, si vous avez rempli les conditions listées ci-dessus. Mais, sans plus tarder, voici la marche à suivre pour débloquer L'Érudit sur Elden Ring Nightreign
  • Lancez le jeu sur votre plateforme.
  • Chargez votre partie.
  • Une fois au Bastion de la Table Ronde, cherchez le Majordome de fer.
  • Parlez-lui. Ce dernier vous explique qu'il a un message du petit marchand-jarre.
  • Approchez-vous du petit marchand-jarre, qui pointe du doigt la porte près de lui.
  • Ouvrez la porte.
  • Vous atterrissez dans une arène avec un boss et deux personnages, soient L'Érudit et L'Érudit.
  • Vous pouvez essayer de vaincre le boss. Toutefois, si vous perdez, cela n'est pas grave.
  • De retour au Bastion de la Table Ronde, rentrez dans la pièce près du petit marchand-jarre, via la porte que vous avez ouverte il y a quelques secondes.
  • À l'entrée de la pièce, vous verrez L'Érudit.
  • Parlez-lui pour qu'il rejoigne le roster du jeu.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Vous avez, ainsi, réussi à débloquer le personnage L'Érudit sur Elden Ring Nightreign. Vous pouvez désormais le sélectionner et le jouer pour votre prochaine expédition. Si vous êtes intéressé par le deuxième Nightfarer de ce contenu additionnel, sachez que nous vous indiquons comment débloquer La Fossoyeuse dans un guide dédié.

À lire également

La Fossoyeuse Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage ?

La Fossoyeuse Elden Ring Nightreign : Comment débloquer ce personnage ?

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Elden Ring Nightreign est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le DLC The Forsaken Hollows est payant (15 euros, environ).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails
Nightreign 15 janvier 2026

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.2 du 15 janvier 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.2, déployée le 15 janvier 2026, sur Elden Ring Nightreign.
Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails
Nightreign 17 décembre 2025

Elden Ring Nightreign : MàJ 1.03.1 du 17 décembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.03.1 d'Elden Ring Nightreign, qui a été déployée le 17 décembre 2025.
Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes
Nightreign 08 décembre 2025

Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows cartonne avec déjà 2 millions de ventes

Malgré des retours mitigés, le nouveau et premier DLC d'Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows, est un vrai succès commercial, à en juger par les derniers chiffres connus.

commentaire (0)