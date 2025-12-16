Un nouveau projet dérivé de Dying Light en préparation chez Techland

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 décembre 2025 à 18h24
Quelques mois seulement après le lancement de Dying Light: The Beast, Techland se remet au travail et cherche les nouveaux talents qui donneront vie au futur projet du studio.
Un nouveau projet dérivé de Dying Light en préparation chez Techland
L'année 2025 a été riche en rebondissements pour le studio Techland. En septembre dernier, Dying Light: The Beast arrivait enfin sur nos consoles après de (très) longs mois de développement. Mais dans le même temps, Techland a annoncé l'abandon de deux de ses projets en cours au tout début de l'été. 

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Cette annonce suggérait que les projets étaient suspendus et que le développement de nouveaux titres ne serait pas lancé immédiatement. Mais plusieurs offres d'emploi publiées sur le site officiel du studio suggèrent le contraire. D'autant que l'une d'elles est en lien avec la franchise Dying Light. 

Techland recrute pour « une nouvelle expérience en ligne dans la franchise Dying Light »

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L'annonce en question décrit les missions que le futur ou la future Lead Online Game Designer devra accomplir. Entre autres, il est précisé que le candidat retenu devra « piloter les conceptions de son équipe tout au long du cycle de développement : de la conception et du prototypage à l'implémentation, la sortie et le support continu après le lancement ».

Cependant, l'offre d'emploi mentionne « une nouvelle expérience en ligne dans la franchise Dying Light » sans donner plus de précisions à l'heure actuelle. Toutefois, d'autres indices disséminés dans les offres d'emploi complémentaires sous-entendent que ce nouveau projet pourrait être un jeu-service. Mais il ne s'agit là que de simples hypothèses et non d'informations vérifiées ou confirmées par Techland.
 

Un tout nouveau jeu annexe ou un mode en ligne destiné à un titre existant ?

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Face à cette annonce, les spéculations se multiplient en ligne. Au-delà d'un jeu-service, certains pensent que le projet en question pourrait être un mode en ligne proposé dans Dying Light: The Beast. Cependant, la formulation inclut les termes « nouvelle expérience ».

S'agirait-il d'un spin-off ou d'une aventure annexe prenant place dans le monde de Dying Light ? Affaire à suivre, mais dans tous les cas, le développement semble en bonne voie pour ce projet.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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