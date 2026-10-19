L'ancien directeur de la saga Dying Light part à la recherche du « prochain Kojima »

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 octobre 2026 à 14h55
Si Tymon Smektala ne travaille plus sur la licence Dying Light, il recherche activement les futurs talents de son nouveau studio et souhaite trouver quelqu'un capable de créer « une nouvelle vision de l'horreur ».
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L'ancien directeur de la saga Dying Light part à la recherche du « prochain Kojima »

C'était l'un des coups de tonnerre vidéoludiques du printemps 2026. Après 13 ans à la tête de la franchise et moins d'un an après la sortie de Dying Light: The Beast, Tymon Smektala quittait Techland pour de nouvelles aventures. Désormais, ce dernier est devenu directeur exécutif de Broken Mirror Games, un label fondé par Bloober Team.

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Si ce nom vous est familier, c'est très certainement parce que vous avez joué à leur remake de Silent Hill 2 qui a marqué les esprits. Broken Mirror Games semble déterminé à suivre les traces de son aîné en créant également des jeux d'horreur et pour cela, ils recherchent activement les talents de demain.

Dénicher un créateur qui pourrait donner vie à une nouvelle idée de l'horreur

dying-light-the-beast-screenshot

Récemment interrogé par GamesRadar avec Piotr Babieno (PDG de Bloober Team), l'ancien directeur de Dying Light cherche activement une personne qui ait une vision particulièrement forte. L'expérience n'est pas un critère déterminant dans cette recherche de talents, l'objectif étant plutôt d'amener de nouvelles approches dans l'univers du jeu d'horreur. 

Avec notre soutien, ce développeur pourrait gagner en envergure, progresser, et s'imprégner de notre ADN, car nous possédons une solide expertise dans la création de jeux d'horreur. Ce créateur pourrait même devenir le prochain Kojima. Pourquoi pas, après tout ?

Les films les plus marquants de 2026 comme références pour l'ancien directeur de Dying Light

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Dans le même échange, il cite des noms qui ont piqué la curiosité des cinéphiles cette année comme Obsession, Backrooms ou encore Weapons. Il déclare que ces œuvres proposent « une nouvelle approche de l'horreur ; quelque chose qui enrichit le genre tout en étant unique. C'est là notre ambition ultime : découvrir les nouveaux talents du jeu vidéo d'horreur, capables de compléter et d'enrichir ce que nous proposons, nous, chez Broken Mirror. »

D'ailleurs, les deux hommes saluent le travail des créateurs de contenu derrière ces créations. Piotr Babieno conclut l'échange en ajoutant être « convaincu qu'il existe de nombreux créateurs de contenu capables d'aborder l'horreur sous des angles variés, et nous souhaitons être présents à leurs côtés. »

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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