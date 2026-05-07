Le directeur de la franchise Dying Light quitte Techland

C'est un choc pour les joueurs de Dying Light: The Beast et des autres titres de la licence. Après 13 ans passés à la tête de la franchise, Tymon Smektala annonce qu'il quitte Techland.

Figure majeure de Techland, Tymon Smektala a été le visage de la franchise Dying Light depuis ses débuts. Travaillant depuis 2015 sur cette dernière, il faisait régulièrement des apparitions pour présenter les nouveautés de la licence.

En 2022, il était officiellement nommé directeur de la franchise et était en charge du lancement du dernier-né de la saga : Dying Light: The Beast. Mais le 6 mai 2026, il a décidé d'écrire une nouvelle page en publiant un long message sur sa page LinkedIn.

Tymon Smektala fier du travail accompli par son équipe sur la saga Dying Light

Dans ce long billet, il explique qu'il quitte Techland afin de se consacrer à de nouveaux projets. Tout d'abord, il revient rapidement sur ces 13 années passées avec les équipes du studio, déclarant avoir vécu « une aventure incroyable et je suis fier de ce que nous avons accompli. »

Il continue en remerciant celles et ceux qui ont pu travailler avec lui sur la franchise Dying Light, tant sur le développement des différents jeux que sur l'édition. Il salue notamment « leur passion, leur énergie et leur ambition commune qui ont permis de faire de Dying Light l'expérience zombie ultime ».

Enfin, il conclut son message en adressant un remerciement tout particulier aux joueurs et à la communauté qui sont restés fidèles à la franchise au fil des ans.

Qui va reprendre les rênes de la franchise après ce départ inattendu ?

Pour l'heure, Tymon Smektala n'a pas donné de précisions sur ses nouveaux projets. De son côté, Techland ne semble pas encore avoir nommé de nouveau directeur pour la franchise. Cependant, l'ancien directeur s'est montré confiant : « La franchise est entre d'excellentes mains, et je suis impatient de la voir se développer encore davantage. J'ai hâte de découvrir son prochain chapitre en tant que joueur. Je soutiendrai toujours Dying Light ! »

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Dans tous les cas, l'avenir est déjà en préparation avec un spin-off de Dying Light actuellement en cours de développement. Enfin, si vous souhaitez découvrir le dernier jeu en date du studio, rappelons que Dying Light: The Beast est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.