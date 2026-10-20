Dying Light: The Beast n'aura plus de nouveaux contenus majeurs

Techland a, récemment, précisé que Dying Light: The Beast ne devrait plus se doter de nouveautés à l'avenir, car le « jeu est complet ».

Sorti en septembre 2025 sur diverses plateformes, Dying Light: The Beast a eu le droit à diverses mises à jour, qui ont apporté de nouveaux éléments et corrigé différents problèmes. Pour autant, le studio de développement Techland a indiqué qu'il ne faut pas s'attendre à des ajouts majeurs à l'avenir pour Dying Light: The Beast.

Techland n'a pas prévu de nouveaux contenus pour Dying Light: The Beast

Comme reporté par Insider Gaming, le studio Techland a tenu une session AMA sur Discord, il y a peu de temps. À cette occasion, le fondateur et PDG de Techland, Pawel Marchewka, a expliqué que Dying Light: The Beast est à présent un « jeu complet » et que les joueurs ne doivent plus s'attendre à voir de nouveaux contenus majeurs débarquer :

Dying Light: The Beast est un jeu complet, et c'est ainsi que les joueurs devraient l'aborder - tout comme Dying Light 1 aujourd'hui. Nous ne prévoyons pas d'y ajouter de nouveau contenu significatif.

Dès lors, il se peut que Dying Light: The Beast s'offre des mises à jour correctives dans un futur plus ou moins proche, mais, comme vous l'aurez compris, celles-ci n'introduiront aucune nouveauté sur le titre.

Dying Light: The Beast is Finished, and Players Expect Too Much: Techland CEO's AMA Goes South https://t.co/QkeZEJEuoh — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) October 19, 2026

Pas de soutien à long terme pour Dying Light: The Beast selon Techland

D'ailleurs, Pawel Marchewka a précisé que le studio de développement Techland ne s'était pas engagé à assurer un « soutien à long terme » : « Dying Light: The Beast a été conçu dès le départ comme un jeu complet et autonome. Nous ne nous étions pas engagés à assurer un soutien à long terme, mais nous avons tout de même ajouté du contenu après sa sortie, notamment le mode gratuit Restored Land ».

Le modèle de support sur cinq ans n'a pas donné les résultats escomptés. Nous sommes un studio AAA. Avec chaque nouveau jeu, nous voulons offrir une expérience inoubliable et repousser les limites de ce que les jeux vidéo peuvent faire.

Pawel Marchewka explique également qu'assurer le support d'un jeu sur le long terme peut « perturber le travail sur de nouveaux projets » et a déclaré ceci : « Assurer le support de jeux existants pendant des années avec des équipes réduites peut sérieusement perturber le travail sur de nouveaux projets. Parallèlement, les joueurs s'attendent à des mises à jour fréquentes, substantielles et de grande qualité - parfois plusieurs fois par mois, et généralement gratuites. Avec des ressources limitées, nous risquons de perturber la production tout en décevant les joueurs ».

Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.