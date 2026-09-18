Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques
le 18 septembre 2026 à 17h29
Disponible depuis le mois de septembre de l'année 2025, Dying Light: The Beast a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, pour son premier anniversaire, Techland a annoncé une bonne nouvelle : des versions physiques pour Dying Light: The Beast sont prévues.
Des éditions physiques en approche pour Dying Light: The Beast
C'est par le biais d'une nouvelle et récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que le studio de développement a fait une belle annonce : Dying Light: The Beast va avoir le droit à des éditions physiques. Selon les informations partagées, deux sont au programme pour PS5 : l'Anniversary Edition et l'édition Standard. Soulignons, à ce propos, que chacune d'entre elles contient le jeu de base ainsi que des DLC/packs.
Disponible en quantité limitée, l'édition anniversaire de Dying Light: The Beast contient plusieurs éléments, à savoir les suivants :
- Artbook (A4)
- Poster double face (A2)
- Une reproduction physique de la carte de Castor Woods
- Deux pins Dying Light
- La bande originale sur disque
- Six cartes postales
- Un patch Castor Woods Woven
- Des autocollants phosphorescents
- Deux stickers de Kyle Crane
Les précommandes pour les éditions physiques de Dying Light: The Beast ouvriront le 18 septembre prochain, dans l'après-midi, et ce, à 16 (heure française). Les commandes seront, quant à elles, expédiées durant les premiers mois de l'année 2027, mais aucune date précise n'a été communiquée.
The wait is over! Announcing the first-ever physical editions of "Dying Light: The Beast"!— Dying Light (@DyingLightGame) September 18, 2026
Choose your favorite edition and immortalize your journey into Castor Woods. Pre-orders open at 4 PM CEST on September 18. Don't miss out! 🔥
👉 https://t.co/E6ZtviTghu pic.twitter.com/a11TuiN8hU
Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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