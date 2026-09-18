Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques

Techland a, récemment, indiqué que Dying Light: The Beast va bénéficier de versions physiques.

Disponible depuis le mois de septembre de l'année 2025, Dying Light: The Beast a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, pour son premier anniversaire, Techland a annoncé une bonne nouvelle : des versions physiques pour Dying Light: The Beast sont prévues.

Des éditions physiques en approche pour Dying Light: The Beast

C'est par le biais d'une nouvelle et récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que le studio de développement a fait une belle annonce : Dying Light: The Beast va avoir le droit à des éditions physiques. Selon les informations partagées, deux sont au programme pour PS5 : l'Anniversary Edition et l'édition Standard. Soulignons, à ce propos, que chacune d'entre elles contient le jeu de base ainsi que des DLC/packs.

Disponible en quantité limitée, l'édition anniversaire de Dying Light: The Beast contient plusieurs éléments, à savoir les suivants :

Artbook (A4)

Poster double face (A2)

Une reproduction physique de la carte de Castor Woods

Deux pins Dying Light

La bande originale sur disque

Six cartes postales

Un patch Castor Woods Woven

Des autocollants phosphorescents

Deux stickers de Kyle Crane

Les précommandes pour les éditions physiques de Dying Light: The Beast ouvriront le 18 septembre prochain, dans l'après-midi, et ce, à 16 (heure française). Les commandes seront, quant à elles, expédiées durant les premiers mois de l'année 2027, mais aucune date précise n'a été communiquée.

The wait is over! Announcing the first-ever physical editions of "Dying Light: The Beast"!



Choose your favorite edition and immortalize your journey into Castor Woods. Pre-orders open at 4 PM CEST on September 18. Don't miss out! 🔥



👉 https://t.co/E6ZtviTghu pic.twitter.com/a11TuiN8hU — Dying Light (@DyingLightGame) September 18, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.