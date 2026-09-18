Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 septembre 2026 à 17h29
Techland a, récemment, indiqué que Dying Light: The Beast va bénéficier de versions physiques.
Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques

Disponible depuis le mois de septembre de l'année 2025, Dying Light: The Beast a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, pour son premier anniversaire, Techland a annoncé une bonne nouvelle : des versions physiques pour Dying Light: The Beast sont prévues.

Des éditions physiques en approche pour Dying Light: The Beast

dying-light-the-beast-combat-creatures

C'est par le biais d'une nouvelle et récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise que le studio de développement a fait une belle annonce : Dying Light: The Beast va avoir le droit à des éditions physiques. Selon les informations partagées, deux sont au programme pour PS5 : l'Anniversary Edition et l'édition Standard. Soulignons, à ce propos, que chacune d'entre elles contient le jeu de base ainsi que des DLC/packs.

Disponible en quantité limitée, l'édition anniversaire de Dying Light: The Beast contient plusieurs éléments, à savoir les suivants : 

  • Artbook (A4)
  • Poster double face (A2)
  • Une reproduction physique de la carte de Castor Woods
  • Deux pins Dying Light
  • La bande originale sur disque
  • Six cartes postales
  • Un patch Castor Woods Woven
  • Des autocollants phosphorescents
  • Deux stickers de Kyle Crane

Les précommandes pour les éditions physiques de Dying Light: The Beast ouvriront le 18 septembre prochain, dans l'après-midi, et ce, à 16 (heure française). Les commandes seront, quant à elles, expédiées durant les premiers mois de l'année 2027, mais aucune date précise n'a été communiquée.

Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)
Dying Light: The Beast 30 août 2026

Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dying Light: The Beast, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One
Dying Light: The Beast 15 juillet 2026

Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One

Techland a, récemment, annoncé que les versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast ne verront finalement pas le jour.
Le directeur de la franchise Dying Light quitte Techland
Dying Light: The Beast 07 mai 2026

Le directeur de la franchise Dying Light quitte Techland

C'est un choc pour les joueurs de Dying Light: The Beast et des autres titres de la licence. Après 13 ans passés à la tête de la franchise, Tymon Smektala annonce qu'il quitte Techland.

commentaire (0)