Dying Light: The Beast Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dying Light: The Beast, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Codes d'échange Dying Light: The Beast
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes (« dockets ») disponibles
, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Dying Light: The Beast
. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus ou récompenses, qui vous serviront durant votre aventure. Cependant, parfois, Techland, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.
Ces codes/dockets de Dying Light: The Beast
sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Dying Light: The Beast
- Récompenses → P-SH4R-3H0T (Nouveau)
- Récompenses → P-SR3T-PRBX (Nouveau)
- Récompenses → P-C4EX-M062 (Nouveau)
- Récompenses → P-J0H4-G041 (Nouveau)
- Récompenses → 3 5 7 9 11
- Récompenses → T1701
- Récompenses → SP 02 41 07
- Récompenses → Xiaoheihe
- Récompenses → HalvaLover
- Récompenses → Ewa
- Récompenses → 321BCR
- Récompenses → EDGAR
- Récompenses → WASD
- Récompenses → DOCKETCODE
- Récompenses → GUTTENTAGHERRBOBER
- Récompenses → 4 8 15 16 23 42
- Récompenses → 1984R101P24601
- Récompenses → 23D4-CEEB-AA27
- Récompenses → 4FF1-42D7-8C8B
- Récompenses → 924E-D10C-A875
- Récompenses → CH-29-600623-34
- Récompenses → TCR 10-09 18:37:11
- Récompenses → THEULTIMATESURVIVOR
Codes expirés Dying Light: The Beast
- Aucun code expiré, à ce jour.
Comment activer un code d'échange dans Dying Light: The Beast ?
Contrairement à certains jeux où les codes d'échange
peuvent être entrés dans le menu principal dudit soft, Dying Light: The Beast
vous demande de passer par le site officiel. Pour entrer un code/docket sur Dying Light: The Beast
, vous devez effectuer cette manipulation :
- Allez sur le site officiel.
- Créez ou connectez-vous à votre compte pilgrimpoutpost.
- Assurez-vous que votre compte soit lié à celui que vous possédez sur PlayStation, Xbox, Steam ou Epic Games.
- Entrez les codes sur le site.
- Vos récompenses seront, ensuite, disponibles en jeu.
Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.
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