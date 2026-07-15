Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One

Techland a, récemment, annoncé que les versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast ne verront finalement pas le jour.

Disponible depuis le mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, Dying Light: The Beast devait se doter de versions PS4 et Xbox One à l'avenir. Malheureusement, le studio de développement Techland a annoncé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendaient Dying Light: The Beast sur la précédente génération de consoles.

Les versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast annulées

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Techland a indiqué que Dying Light: The Beast ne sortira finalement pas sur PS4 et Xbox One et a donc annulé ces versions. Le studio écrit à ce sujet : « Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision que Dying Light: The Beast ne sera plus publié sur PlayStation 4 et Xbox One ».

After careful consideration, we have made the difficult decision that Dying Light: The Beast will no longer be released on PlayStation 4 and Xbox One.



Dying Light: The Beast was built from the ground up to take full advantage of current-generation hardware. Its open world,… — Dying Light (@DyingLightGame) July 14, 2026

Des explications sur l'annulation des versions PS4 et Xbox One de Dying: Light The Beast

Techland a partagé des explications concernant cette annulation et précise notamment que cela est dû à des contraintes techniques :

Dying Light: The Beast a été conçu de A à Z pour tirer pleinement parti du matériel de génération actuelle. Son monde ouvert, ses visuels avancés, et son combat et sa traversal fluides dépendent tous d'une puissance de traitement et d'une mémoire que les consoles de génération précédente ne peuvent tout simplement pas fournir.

Ainsi, le studio s'est rendu compte que porter Dying Light: The Beast sur ces consoles demanderait beaucoup de « compromis », qui ne leur permettraient pas de « livrer l'expérience que nous nous étions fixé de créer » : « Au fur et à mesure que le développement avançait, il est devenu clair que porter le jeu sur ces plateformes nécessiterait des compromis qui nous empêcheraient de livrer l'expérience que nous nous étions fixée de créer ».

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Bien conscient que cette annonce risque de décevoir de nombreux joueurs et joueuses, Techland parle de remboursement : « Toute personne qui s'attendait à jouer sur l'une ou l'autre de ces plateformes aura droit à un remboursement ».

Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.