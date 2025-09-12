Surprise, Dying Light: The Beast avance la date de sortie du jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 septembre 2025 à 18h29
Dans un mouvement surprenant à contre-courant de l'industrie, Techland a décidé d'avancer la sortie de Dying Light The Beast, porté par l'enthousiasme massif des joueurs.
Surprise, Dying Light: The Beast avance la date de sortie du jeu
Alors que la plupart des jeux connaissent des reports successifs, Techland crée la surprise en annonçant que Dying Light The Beast sortira finalement le 18 septembre, soit un jour plus tôt que prévu. Un geste symbolique, mais qui reflète la volonté du studio de récompenser une communauté déjà conquise, avec plus d'un million de précommandes enregistrées.

Un lancement anticipé grâce aux joueurs

Dans son communiqué, le studio explique que cet ajustement est motivé par l'enthousiasme des fans, qui ont massivement réservé leur copie du jeu, plus d'un million selon les chiffres communiqués. Techland souhaite ainsi « repousser ses limites et rendre l'impossible possible ».
Voyant l'enthousiasme de notre communauté pour le retour de Kyle Crane dans Dying Light: The Beast, et sachant que le jeu est prêt, nous voulions faire quelque chose de spécial pour nos joueurs. Nous nous sommes surpassés pour rendre l'impossible possible, et c'est pourquoi nous sortons le jeu un peu plus tôt. J'ai hâte de voir les réactions des joueurs lorsqu'ils entreront enfin dans le monde de The Beast.

- Tymon Smektała, directeur de la franchise Dying Light.

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Techland a également annoncé qu'un bonus exclusif sera offert à tous les joueurs ayant précommandé. Le contenu exact reste secret pour le moment, mais il sera révélé durant la semaine de lancement. Tout laisse penser qu'il s'agira d'un objet cosmétique ou d'un item en jeu.

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Un choix audacieux dans l'industrie

Ce mouvement, bien que limité à une seule journée, est assez rare d'autant plus que Dying Light: The Beast avait été dans un premier temps retardé. Ici, l'objectif est clair, marquer les esprits et capitaliser sur l'attente. Si le gain de temps est modeste, il représente un signal fort adressé à la communauté.

Rendez-vous donc le 18 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series pour découvrir ce nouvel épisode de la saga Dying Light. D'ailleurs, Techland a révélé le nombre de zombies différents.

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