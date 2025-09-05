Dying Light: The Beast dévoile les changements apportés au parkour et à ses combats

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 septembre 2025 à 18h39
Dying Light: The Beast compte bien vous faire bouger, esquiver, escalader et sauter. À quelques jours de sa sortie, le titre dévoile en vidéo toutes les nouveautés liées à 2 mécaniques centrales de son gameplay : les combats et l'exploration en mode Parkour.
Dying Light: The Beast dévoile les changements apportés au parkour et à ses combats
En août dernier, une démo de Dying Light: The Beast révélait une partie de l'arsenal que les joueurs allaient pouvoir utiliser pour combattre les zombies. Mais le 5 septembre 2025, Techland a offert aux joueurs un nouvel aperçu de ce que cet opus leur réserve. Une nouvelle vidéo aux allures de making-of présente en détail les possibilités offertes par le Parkour dans le jeu et plus encore. 

Des sensations de parkour toujours plus proches de la réalité, avec un accent mis sur la physique

dying-light-the-beast-parkour-une
Dans un premier temps, le parkour est mis à l'honneur et il se veut plus réaliste et plus immersif encore. L'exploration étant l'un des grands atouts de Dying Light: The Beast, les grimpeurs et les curieux auront une liberté totale et la possibilité de trouver plusieurs chemins pour atteindre un même point.

Miniature vidéo

Avec plus de 100 animations différentes dédiées uniquement au parkour, Dying Light: The Beast repousse toujours plus le souci du détail. D'ailleurs, ce sens du détail se retrouve dans l'importance de l'observation pour atteindre des points surélevés. Toutefois, il est précisé que votre jauge d'endurance ne sera pas impactée lorsque vous ferez du parkour. Vous pourrez grimper et escalader tous les bâtiments ou éléments que vous croiserez. Quant à la physique des sauts, elle a été retravaillée et ajustée pour donner une sensation de saut réel sans effet de flottement.

Les séquences de combat améliorées dans Dying Light: The Beast

dying-light-the-beast-artwork
Mais le parkour n'est pas le seul élément de Dying Light: The Beast qui bénéficie de plus de réalisme. Pour mettre les capacités d'adaptation des joueurs à l'épreuve, les IA des ennemis humains sont plus poussées avec un éventail de stratégies de positionnement à leur disposition. Les plus sournois n'hésiteront pas à utiliser des mécanismes de couverture pour vous surprendre, se protéger ou riposter. 

À lire également

Dying Light: The Beast : Les configurations PC

Dying Light: The Beast : Les configurations PC

Le réalisme passe également par un tout nouveau moteur physique incluant un ragdoll actif, de courtes animations et des chocs plus précis. Enfin, les joueurs privilégiant le combat rapproché ressentiront une vraie sensation de lourdeur en infligeant des coups. Toutes ces nouveautés vous attendent dans Dying Light: The Beast, toujours prévu pour le 19 septembre 2025 sur PC, consoles PlayStation et Xbox.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques
Dying Light: The Beast 18 septembre 2026

Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques

Techland a, récemment, indiqué que Dying Light: The Beast va bénéficier de versions physiques.
Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)
Dying Light: The Beast 30 août 2026

Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dying Light: The Beast, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One
Dying Light: The Beast 15 juillet 2026

Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One

Techland a, récemment, annoncé que les versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast ne verront finalement pas le jour.

commentaire (0)