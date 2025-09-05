Dying Light: The Beast dévoile les changements apportés au parkour et à ses combats

Dying Light: The Beast compte bien vous faire bouger, esquiver, escalader et sauter. À quelques jours de sa sortie, le titre dévoile en vidéo toutes les nouveautés liées à 2 mécaniques centrales de son gameplay : les combats et l'exploration en mode Parkour.
En août dernier, une démo de Dying Light: The Beast
révélait une partie de l'arsenal que les joueurs allaient pouvoir utiliser pour combattre les zombies. Mais le 5 septembre 2025, Techland a offert aux joueurs un nouvel aperçu de ce que cet opus leur réserve. Une nouvelle vidéo aux allures de making-of présente en détail les possibilités offertes par le Parkour dans le jeu et plus encore.
Des sensations de parkour toujours plus proches de la réalité, avec un accent mis sur la physique
Dans un premier temps, le parkour est mis à l'honneur et il se veut plus réaliste et plus immersif encore.
L'exploration étant l'un des grands atouts de Dying Light: The Beast
, les grimpeurs et les curieux auront une liberté totale et la possibilité de trouver plusieurs chemins pour atteindre un même point.
Avec plus de 100 animations différentes dédiées uniquement au parkour, Dying Light: The Beast repousse toujours plus le souci du détail. D'ailleurs, ce sens du détail se retrouve dans l'importance de l'observation pour atteindre des points surélevés. Toutefois, il est précisé que votre jauge d'endurance ne sera pas impactée lorsque vous ferez du parkour. Vous pourrez grimper et escalader tous les bâtiments ou éléments que vous croiserez
. Quant à la physique des sauts, elle a été retravaillée et ajustée pour donner une sensation de saut réel sans effet de flottement.
Les séquences de combat améliorées dans Dying Light: The Beast
Mais le parkour n'est pas le seul élément de Dying Light: The Beast qui bénéficie de plus de réalisme. Pour mettre les capacités d'adaptation des joueurs à l'épreuve, les IA des ennemis humains sont plus poussées avec un éventail de stratégies de positionnement à leur disposition
. Les plus sournois n'hésiteront pas à utiliser des mécanismes de couverture pour vous surprendre, se protéger ou riposter.
Le réalisme passe également par un tout nouveau moteur physique
incluant un ragdoll actif, de courtes animations et des chocs plus précis. Enfin, les joueurs privilégiant le combat rapproché ressentiront une vraie sensation de lourdeur en infligeant des coups. Toutes ces nouveautés vous attendent dans Dying Light: The Beast, toujours prévu pour le 19 septembre 2025 sur PC, consoles PlayStation et Xbox.
commentaire (0)