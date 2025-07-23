Dying Light: The Beast veut privilégier un gameplay plaisant à une narration poussée

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 juillet 2025 à 15h59
Lors d'un récent entretien, le directeur de Techland a fait quelques révélations sur Dying Light: The Beast, notamment sur la volonté des équipes de proposer une expérience plus axée sur le fun que sur une narration très sérieuse.
Dying Light: The Beast veut privilégier un gameplay plaisant à une narration poussée
À quelques semaines de sa sortie, Dying Light: The Beast dévoile ses derniers secrets avant d'arriver entre les mains des joueurs. Techland, via son directeur Tymon Smektała, a déjà confirmé que la survie sera un élément central du gameplay et que ce nouvel opus proposera un vrai retour aux sources. La durée de vie du titre a aussi été révélée et elle promet de belles heures de frayeur et de combats pour les férus de la franchise. 

Mais qu'en est-il du point de vue de la trame principale ? Dans une interview à GamesRadar, Tymon Smektała est revenu sur ce point en déclarant que Dying Light: The Beast ne cherchait pas à être « le titre le plus ambitieux narrativement », mais à permettre aux joueurs de passer un bon moment.

L'univers de Dying Light incompatible avec une histoire trop sérieuse 

Lors de cet entretien, il a confié que les équipes de Techland n'avaient pas besoin de proposer une narration plus intense, plus philosophique ou plus profonde. En revanche, faire évoluer le gameplay était un défi « beaucoup plus facile pour nous – et plus pertinent ».
Je ne pense pas que nous ayons besoin d'être la série la plus ambitieuse narrativement. Je pense que nous devons proposer des personnages géniaux qui affrontent des défis difficiles, avec une intrigue riche en rebondissements, sans pour autant être ouvertement philosophiques.

Dying Light: The Beast répondra aux questions laissées en suspens dans les précédents opus

De manière générale, les jeux prenant place dans un univers post-apocalyptique ou truffé de zombies ont tendance à aborder des thèmes très sérieux et à pousser le joueur à réfléchir à des questions philosophiques. Mais Tymon Smektała rappelle que lui et ses équipes « créent des jeux qui reposent avant tout sur un gameplay vraiment cool et des personnages captivants. »

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Plus qu'un simple spin-off d'après le directeur de la franchise, Dying Light: The Beast est vu par ses créateurs comme une véritable suite à la saga. Même si le deuxième jeu avait perdu certains des éléments qui avaient fait le charme du titre originel, ce nouvel opus devrait davantage plaire aux amateurs de survie tout en mettant un point final à l'histoire de son héros, Kyle Crane.

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Rappelons que Dying Light: The Beast sera officiellement disponible à partir du 22 août 2025 sur Xbox Series X/S, PS5 et PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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