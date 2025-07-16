Dying Light: The Beast compte mettre davantage votre instinct de survie à l'épreuve

Dans une récente interview, Tymon Smektała (directeur de la franchise) a annoncé que Dying Light: The Beast voulait renouer avec les origines de la saga tout en offrant une véritable « expérience de survie ».
L'attente est bientôt terminée pour celles et ceux qui ont hâte de découvrir Dying Light: The Beast. Si Techland le présente comme un Dying Light 3 qui n'en a pas le nom
, son directeur, Tymon Smektała, avait déjà confié que le titre proposerait un retour aux sources
. En effet, les joueurs y incarneront l'un des protagonistes les plus appréciés de la saga, à savoir Kyle Crane. Mais Tymon Smektała a confié que le gameplay du titre serait légèrement différent et qu'il proposerait plus de moyens de survivre face aux multiples dangers
qui rôdent.
Des choix en pagaille pour survivre, quelle que soit la situation
Dans un entretien à PCgamesN
, le directeur de la franchise Dying Light a évoqué toutes les possibilités offertes aux joueurs dans cette nouvelle aventure
.
Les développeurs ont eu à cœur de concentrer leurs efforts sur « l'expérience de survie » en permettant notamment d'utiliser la furtivité, les armes à distance, des outils de contrôle ou simplement en fonçant dans le tas avec une machette
.
Nous voulons que nos rencontres soient stimulantes, avec une solution qui pourrait sembler la plus simple sur le papier, mais qui est en réalité la moins efficace et la plus dangereuse. C'est pourquoi nous donnons aux joueurs de nombreux choix lorsqu'ils se trouvent face à un chemin bloqué ou à un objet de valeur bloqué au milieu d'une horde de zombies.
Stimuler l'investissement personnel et la réflexion des joueurs de Dying Light: The Beast
Privilégier les options de survie amène Dying Light: The Beast
dans une nouvelle dimension, mais ce détail rend également le titre plus stimulant pour le joueur. Tymon Smektała conclut en précisant que « si vous ne vous contentez pas de cliquer sans réfléchir, mais que vous utilisez aussi votre cerveau, vous êtes beaucoup plus investi face à ce qui se passe à l'écran
», ce qui renforce l'immersion et le plaisir de jeu.
Pour conclure, rappelons que Dying Light: The Beast sera disponible à partir du 22 août 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC
(notamment via Steam et via l'Epic Games Store).
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