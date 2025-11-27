Dying Light: The Beast lance sa plus grande mise à jour depuis la sortie

Techland déploie la mise à jour 1.4 pour Dying Light: The Beast, qualifiée de plus importante à ce jour. Au programme : le très attendu New Game+, le retour des niveaux de légende, du Ray Tracing sur PC et plus de 400 correctifs pour sublimer l'aventure de Kyle Crane.
C'est une refonte majeure que Techland propose aujourd'hui à sa communauté. Le studio polonais vient de lancer la mise à jour 1.4 pour Dying Light: The Beast
, et les chiffres donnent le tournis. Avec plus de 400 améliorations et correctifs couvrant le gameplay, l'audio et la performance
, les développeurs affirment vouloir renforcer l'immersion de leur survival-horror en monde ouvert. Cette aventure s'offre ainsi une seconde jeunesse, portée par l'écoute active des retours de la communauté.
Le New Game+ et les Niveaux de Légende changent la donne
L'ajout le plus significatif pour la durée de vie du titre
est sans conteste l'arrivée du mode New Game+. Les joueurs ayant terminé l'histoire de Kyle Crane peuvent désormais recommencer l'aventure en conservant l'intégralité de leur équipement, de leurs armes et de la progression de leur personnage. Si la difficulté des ennemis est revue à la hausse, le butin suit la même courbe ascendante avec des armes de rang supérieur
.
Ce mode est conçu pour être rejouable plusieurs fois, chaque nouvelle tentative augmente encore le défi
, débloquant l'accès aux ennemis les plus redoutables de Castor Woods. En parallèle, Techland réintroduit un système bien connu des fans, les Niveaux de Légende. Une fois le niveau 15 atteint, l'expérience glanée se transforme en XP de Légende
, permettant d'acheter des améliorations passives cruciales comme une santé accrue ou une meilleure efficacité en mode Bête.
Outre le contenu ludique, la mise à jour 1.4 de Dying Light: The Beast s'attaque à la partie technique avec l'implémentation du Ray Tracing pour les joueurs PC
. Cette technologie promet une gestion réaliste des éclairages, des ombres et des reflets, densifiant l'atmosphère oppressante des bois de Castor. Le studio précise également avoir corrigé plus de 70 problèmes graphiques et 200 soucis liés au parkour.
Cadeaux temporaires et réductions
Pour célébrer ce lancement, Techland met en place une série d'événements limités dans le temps
. Tout joueur se connectant entre le 27 novembre et le 2 décembre recevra gratuitement le couteau « Bloody Bowie ». De plus, une période de double XP est active jusqu'au 30 novembre, idéale pour grimper rapidement les nouveaux échelons de légende.
Enfin, pour inciter les nouveaux venus à découvrir ces changements, le jeu bénéficie d'une promotion allant jusqu'à 25 % sur toutes les plateformes. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de la carte interactive pour mieux progresser dans Dying Light: The Beast
.
commentaire (1)
Bonne nouvelle!