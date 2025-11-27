Dying Light: The Beast lance sa plus grande mise à jour depuis la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 novembre 2025 à 16h25
Techland déploie la mise à jour 1.4 pour Dying Light: The Beast, qualifiée de plus importante à ce jour. Au programme : le très attendu New Game+, le retour des niveaux de légende, du Ray Tracing sur PC et plus de 400 correctifs pour sublimer l'aventure de Kyle Crane.
Dying Light: The Beast lance sa plus grande mise à jour depuis la sortie
C'est une refonte majeure que Techland propose aujourd'hui à sa communauté. Le studio polonais vient de lancer la mise à jour 1.4 pour Dying Light: The Beast, et les chiffres donnent le tournis. Avec plus de 400 améliorations et correctifs couvrant le gameplay, l'audio et la performance, les développeurs affirment vouloir renforcer l'immersion de leur survival-horror en monde ouvert. Cette aventure s'offre ainsi une seconde jeunesse, portée par l'écoute active des retours de la communauté.

Le New Game+ et les Niveaux de Légende changent la donne

L'ajout le plus significatif pour la durée de vie du titre est sans conteste l'arrivée du mode New Game+. Les joueurs ayant terminé l'histoire de Kyle Crane peuvent désormais recommencer l'aventure en conservant l'intégralité de leur équipement, de leurs armes et de la progression de leur personnage. Si la difficulté des ennemis est revue à la hausse, le butin suit la même courbe ascendante avec des armes de rang supérieur.

Ce mode est conçu pour être rejouable plusieurs fois, chaque nouvelle tentative augmente encore le défi, débloquant l'accès aux ennemis les plus redoutables de Castor Woods. En parallèle, Techland réintroduit un système bien connu des fans, les Niveaux de Légende. Une fois le niveau 15 atteint, l'expérience glanée se transforme en XP de Légende, permettant d'acheter des améliorations passives cruciales comme une santé accrue ou une meilleure efficacité en mode Bête.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Outre le contenu ludique, la mise à jour 1.4 de Dying Light: The Beast s'attaque à la partie technique avec l'implémentation du Ray Tracing pour les joueurs PC. Cette technologie promet une gestion réaliste des éclairages, des ombres et des reflets, densifiant l'atmosphère oppressante des bois de Castor. Le studio précise également avoir corrigé plus de 70 problèmes graphiques et 200 soucis liés au parkour.

Cadeaux temporaires et réductions

Pour célébrer ce lancement, Techland met en place une série d'événements limités dans le temps. Tout joueur se connectant entre le 27 novembre et le 2 décembre recevra gratuitement le couteau « Bloody Bowie ». De plus, une période de double XP est active jusqu'au 30 novembre, idéale pour grimper rapidement les nouveaux échelons de légende.

maj-dl-the-beast
Enfin, pour inciter les nouveaux venus à découvrir ces changements, le jeu bénéficie d'une promotion allant jusqu'à 25 % sur toutes les plateformes. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de la carte interactive pour mieux progresser dans Dying Light: The Beast.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)
Dying Light: The Beast 30 août 2026

Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dying Light: The Beast, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One
Dying Light: The Beast 15 juillet 2026

Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One

Techland a, récemment, annoncé que les versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast ne verront finalement pas le jour.
Le directeur de la franchise Dying Light quitte Techland
Dying Light: The Beast 07 mai 2026

Le directeur de la franchise Dying Light quitte Techland

C'est un choc pour les joueurs de Dying Light: The Beast et des autres titres de la licence. Après 13 ans passés à la tête de la franchise, Tymon Smektala annonce qu'il quitte Techland.

commentaire (1)

Avatar
Top! (invité) Le 27/11/2025 à 18:09

Bonne nouvelle!