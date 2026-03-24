Dying Light: The Beast : Une mise à jour gratuite arrive avec une fonctionnalité palpitante

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 mars 2026 à 12h26
Dans quelques jours, Dying Light: The Beast va recevoir une mise à jour qui va donner un tournant intéressant à l'exploration et à la survie en milieu zombifié.
Dying Light: The Beast : Une mise à jour gratuite arrive avec une fonctionnalité palpitante
Depuis le déploiement de la version 1.4 et ses nombreux ajouts, Dying Light: The Beast n'a pas reçu de nouvel ajout massif. Cependant, cela est sur le point de changer. En effet, Technland Publishing vient de confirmer que la mise à jour « Restored Land » sera lancée dans quelques jours à peine. Faisant office de Definitive Edition, elle sera gratuite pour les joueurs possédant déjà le titre et inclut quelques nouveautés intéressantes.

Une expérience encore plus réaliste vous attend dans Dying Light: The Beast

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Techland a dévoilé tous les ajouts liés à cette nouvelle version de Dying Light: The Beast dans une vidéo « Behind the scenes » partagée sur YouTube. Dans un premier temps, les joueurs découvrent que l'expérience de jeu va être modifiée avec l'ajout d'un tout nouveau mode solo. Ce dernier sera plus exigeant mais montrera aussi les effets de l'élimination d'infestés sur le long terme. 

Concrètement, les ressources que vous trouverez en explorant le monde seront limitées. Elles ne réapparaitront pas, ce qui fait que chaque utilisation devra être réfléchie pour éviter les mauvaises surprises. Dans le même temps, les objets proposés dans les boutiques seront moins importants et ils seront aussi plus chers. L'optimisation sera donc indispensable pour survivre. Mais ce constat vaut aussi pour les infestés : une fois éliminés, ils ne reviendront plus dans la zone nettoyée.

Un mode Hardcore, de nouveaux éléments à gérer pour survivre et des opportunités à ne pas manquer

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Si cela peut être rassurant, les règles de survie vont aussi être modifiées par cette mise à jour. Désormais, vous devrez surveiller le niveau de faim de votre héros et chercher de la nourriture pour éviter des pénalités. Dans le même état d'esprit, la lampe torche ne possèdera plus une batterie illimitée. Vous devrez donc utiliser cet outil sans abus pour ne pas vous retrouver dans une situation inconfortable. 

Miniature vidéo

Dans ce monde plus exigeant et plus réaliste, les « événements » sur votre route comme le passage d'un convoi ne pourront être validés qu'une seule fois. Il sera donc plus tentant de prendre des risques pour obtenir les récompenses associées. Enfin, les plus courageux pourront tenter le défi du tout nouveau mode Hardcore. Ici, une seule règle subsiste : ne pas mourir sous peine de voir sa progression être totalement effacée.

La mise à jour « Restored Land » de Dying Light: The Beast sera disponible dès le 26 mars 2026 et sera gratuite pour tous les joueurs possédant déjà le jeu de base.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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Miaouss (invité) Le 24/03/2026 à 14:44

Allez faudrait que je me motive à le faire celui-ci, j'avais beaucoup aimé le 1, très beau bonne ambiance et très sympa