Dying Light: The Beast : On sait combien d'heures vous allez passer sur le jeu avant de le finir

Le directeur de la licence Dying Light a dévoilé des informations concernant la durée de vie de Dying Light: The Beast.
Comme vous le savez probablement déjà, le prochain opus de la franchise Dying Light, à savoir Dying Light: The Beast
, doit débarquer au mois d'août de cette année. Plutôt attendu, notamment par les fans de l'univers créé par Techland, le titre fait très régulièrement parler de lui. Il y a très peu de temps, les développeurs ont, ainsi, révélé des détails au sujet de la durée de vie de Dying Light: The Beast
, qui devrait satisfaire la communauté.
Une durée de vie idéale pour le standalone Dying Light: The Beast
Lors d'une récente interview accordée aux journalistes de GamesRadar, le directeur de la franchise Dying Light, Tymon Smektala, a effectivement dit quelques mots à propos de la durée de vie de Dying Light: The Beast
: les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à une vingtaine d'heures de jeu pour compléter l'histoire principale
. Cette durée place, dès lors, le titre dans une catégorie intermédiaire, soit assez longue pour offrir une aventure riche mais aussi accessible pour ceux qui redoutent les jeux à rallonge.
Bien évidemment, Dying Light: The Beast proposera son lot d'activités annexes, qui prolongeront l'expérience de façon plus ou moins significative
.
Dying Light: The Beast, une aventure enrichie avec de l'annexe
Tymon Smektala a précisé que du contenu annexe est disponible sur Dying Light: The Beast
. Ce qui allonge nécessairement la durée de vie du soft. D'ailleurs, cela devrait occuper la communauté pendant « au moins 20 à 30 heures supplémentaires
». Ce qui signifie que si vous désirez terminer Dying Light: The Beast
, tout en profitant pleinement des quêtes secondaires et autres activités, vous devriez passer un peu plus de 50 heures sur ce nouvel opus.
À titre de comparaison, Dying Light 2: Stay Human demandait environ 25 heures pour boucler l'aventure principale, contre plus de 90 heures pour son Platine/100 %.
Dans tous les cas, pour découvrir Dying Light: The Beast
, il va falloir patienter jusqu'au 22 août 2022. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront plus tard, à la fin de l'année.
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