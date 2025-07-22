Dying Light: The Beast : On sait combien d'heures vous allez passer sur le jeu avant de le finir

Le directeur de la licence Dying Light a dévoilé des informations concernant la durée de vie de Dying Light: The Beast.

Une durée de vie idéale pour le standalone Dying Light: The Beast

The game "grew a lot" over its last few months of development https://t.co/0SfgoBZ9FX — GamesRadar+ (@GamesRadar) July 21, 2025

Dying Light: The Beast, une aventure enrichie avec de l'annexe

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Comme vous le savez probablement déjà, le prochain opus de la franchise Dying Light, à savoir, doit débarquer au mois d'août de cette année. Plutôt attendu, notamment par les fans de l'univers créé par Techland, le titre fait très régulièrement parler de lui. Il y a très peu de temps, les développeurs ont, ainsi, révélé, qui devrait satisfaire la communauté.Lors d'une récente interview accordée aux journalistes de GamesRadar, le directeur de la franchise Dying Light,: les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à. Cette durée place, dès lors, le titre dans une catégorie intermédiaire, soit assez longue pour offrir une aventure riche mais aussi accessible pour ceux qui redoutent les jeux à rallonge.Bien évidemment,. Ce qui allonge nécessairement la durée de vie du soft. D'ailleurs, cela devrait occuper la communauté pendant « au moins 20 à 30 heures supplémentaires ». Ce qui signifie que si vous désirez terminer, tout en profitant pleinement des quêtes secondaires et autres activités, vous devriez passer un peu plus de 50 heures sur ce nouvel opus.À titre de comparaison, Dying Light 2: Stay Human demandait environ 25 heures pour boucler l'aventure principale, contre plus de 90 heures pour son Platine/100 %.Dans tous les cas, pour découvrir, il va falloir patienter jusqu'au 22 août 2022. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront plus tard, à la fin de l'année.