Dying Light: The Beast : On sait combien d'heures vous allez passer sur le jeu avant de le finir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 juillet 2025 à 11h27
Le directeur de la licence Dying Light a dévoilé des informations concernant la durée de vie de Dying Light: The Beast.
Dying Light: The Beast : On sait combien d'heures vous allez passer sur le jeu avant de le finir
Comme vous le savez probablement déjà, le prochain opus de la franchise Dying Light, à savoir Dying Light: The Beast, doit débarquer au mois d'août de cette année. Plutôt attendu, notamment par les fans de l'univers créé par Techland, le titre fait très régulièrement parler de lui. Il y a très peu de temps, les développeurs ont, ainsi, révélé des détails au sujet de la durée de vie de Dying Light: The Beast, qui devrait satisfaire la communauté.

Une durée de vie idéale pour le standalone Dying Light: The Beast

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Lors d'une récente interview accordée aux journalistes de GamesRadar, le directeur de la franchise Dying Light, Tymon Smektala, a effectivement dit quelques mots à propos de la durée de vie de Dying Light: The Beast : les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à une vingtaine d'heures de jeu pour compléter l'histoire principale. Cette durée place, dès lors, le titre dans une catégorie intermédiaire, soit assez longue pour offrir une aventure riche mais aussi accessible pour ceux qui redoutent les jeux à rallonge.
Bien évidemment, Dying Light: The Beast proposera son lot d'activités annexes, qui prolongeront l'expérience de façon plus ou moins significative.

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Dying Light: The Beast, une aventure enrichie avec de l'annexe

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Tymon Smektala a précisé que du contenu annexe est disponible sur Dying Light: The Beast. Ce qui allonge nécessairement la durée de vie du soft. D'ailleurs, cela devrait occuper la communauté pendant « au moins 20 à 30 heures supplémentaires ». Ce qui signifie que si vous désirez terminer Dying Light: The Beast, tout en profitant pleinement des quêtes secondaires et autres activités, vous devriez passer un peu plus de 50 heures sur ce nouvel opus.

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À titre de comparaison, Dying Light 2: Stay Human demandait environ 25 heures pour boucler l'aventure principale, contre plus de 90 heures pour son Platine/100 %.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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