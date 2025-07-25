Dying Light: The Beast vaudra « chaque euro dépensé » malgré sa durée de vie

À l'heure où la question du prix des jeux est devenu un enjeu majeur pour l'industrie, Tymon Smektala (directeur de Dying Light: The Beast) promet aux joueurs d'en avoir pour leur argent sans imposer trop de contraintes.
La récente décision de Microsoft de baisser le prix de The Outer Worlds 2
rappelle qu'il s'agit d'un sujet sensible dans l'industrie du jeu vidéo. Mais souvent, il dépend de plusieurs critères majeurs comme la durée de vie du titre, s'il s'agit d'un jeu AAA ou d'un titre indépendant et s'il s'agit d'une locomotive pensée pour doper les ventes de consoles. Or, de nombreux joueurs espèrent un retour sur investissement à l'achat d'un jeu
en les occupant de longues heures avant de le terminer.
Tymon Smektala a récemment partagé son opinion sur le sujet. Même si sa sortie vient d'être décalée, le directeur de la franchise Dying Light a notamment évoqué le prix de Dying Light: The Beast
et le fait que la taille d'un jeu n'est pas le seul critère qui compte pour le rendre divertissant
.
Quand la rentabilité d'un titre peut devenir un fardeau pour le joueur
Pour illustrer son propos, il a pris en exemple un titre AAA sorti en 2025 et proposant de très nombreuses heures de jeu : Assassin's Creed Shadows. Si la licence est très appréciée, Tymon Smektala a confié aux journalistes de GamesRadar que le titre était beaucoup trop volumineux
. Proposé entre 55 et 69,99 euros à son lancement en fonction des enseignes, le titre peut offrir un retour sur investissement en termes de divertissement pur au vu de sa grande durée de vie. Cependant, cela se fait rarement en terminant le titre, transformant parfois le jeu en corvée pour être considéré comme rentable.
Si je commence à jouer à Assassin's Creed Shadows, je sais dès le début que je ne le finirai jamais. J'en ai pour mon argent, mais ce n'est pas en terminant le jeu. Sur ce type de jeu, le retour sur investissement vient de la satisfaction des mécaniques de jeu, de la partie de l'histoire que j'ai pu découvrir, apprendre et comprendre.
Proposer un bon jeu AAA avec une petite durée de vie : le choix de Dying Light: The Beast
Techland peut donc avoir fait un choix audacieux en proposant une durée de vie d'une vingtaine d'heures pour Dying Light: The Beast malgré un prix d'achat de 59,99 euros en moyenne
.
Mais son directeur rappelle que plusieurs jeux de qualité AAA pouvant être terminés en 15 heures environ ont déjà été proposés au public. De fait, Tymon Smektala est « convaincu que Dying Light: The Beast tient ses promesses en rentabilisant chaque livre, chaque dollar, chaque euro, chaque yuan investi dans le jeu
».
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