Dying Light: The Beast reporte sa date de sortie, il faudra patienter encore plus longtemps

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 juillet 2025 à 12h47
Très attendu par les amoureux de la franchise Dying Light, le troisième épisode, qui n'est pas réellement une suite, arrivera plus tard que prévu.
Dying Light: The Beast reporte sa date de sortie, il faudra patienter encore plus longtemps
Initialement, nous aurions dû découvrir Dying Light: The Best dans un petit mois, le 22 août prochain. Mais Techland a fait le choix réfléchi, et probablement gagnant, de reporter la sortie de son jeu de quelques semaines, pour laisser le temps aux équipes d'en faire un jeu unique.

Report et nouvelle date de sortie pour Dying Light: The Beast

Rassurez-vous, le report n'a rien à voir avec ce que nous avons pu connaître par le passé et une date de sortie floue. Celle-ci est déjà toute désignée, le 19 septembre, soit moins d'un mois avant la date initiale. Pourquoi le reporter alors, d'autant plus que les previews étaient globalement toutes positives ? Tout simplement pour s'assurer de la qualité du jeu et ne pas imposer un crunch aux développeurs.

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Sur son site officiel, Techland assure dans le message que l'objectif est de faire de « Dying Light: The Beast le meilleur jeu Dying Light jamais sorti ». Mais pour que cette promesse se réalise, il faut malheureusement quelques semaines de peaufinage supplémentaire. Cela laissera le temps aux équipes de corriger quelques soucis et surtout « finaliser des détails clés qui font toute la différence entre un bon jeu et un grand jeu ».

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Un mois d'améliorations

Un choix qui pourrait attrister certains joueurs, mais qui in fine est une bonne chose. L'attente devrait en valoir la peine puisque Techland pourra notamment consacrer ces quatre semaines à améliorer « l'équilibre des éléments de gameplay, affiner la clarté de l'interface, augmenter la qualité du moteur physique, perfectionner les cinématiques et animations des joueurs, et ajouter les derniers petits détails ».

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Pour compenser, les développeurs partageront de nouvelles informations au sujet de Dying Light: The Beast au cours des prochaines semaines, y compris lors de la gamescom avec une démo jouable.

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Un mois de septembre chargé

Avec ce report, cela laisse un mois d'août assez pauvre, avec  le seul Mafia: The Old Country en sortie majeure. Le mois de septembre lui sera, en revanche, bien plus chargé, avec entre autres : 
Liste à laquelle nous devons maintenant ajouter Dying Light: The Beast, qui sortira le 19 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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