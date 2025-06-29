Dying Light: The Beast : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Dying Light: The Beast, le nouvel opus de la franchise de Techland.

Date de sortie de Dying Light: The Beast

We have made the decision to push back the release of Dying Light: The Beast to September 19. This additional time will allow us to work on crucial feedback we received during playtests, and preview events.



Read the message from our dev team for more info:… pic.twitter.com/hPVzVnmN64 — Dying Light (@DyingLightGame) July 25, 2025

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Dying Light: The Beast ?

Notre objectif est de faire de Dying Light: The Beast le meilleur jeu Dying Light à ce jour. Pour y parvenir, nous avons donné la priorité au développement sur PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro et Xbox Series X/S lors du lancement le 22 août 2025. Nous continuerons à optimiser les versions pour PlayStation 4 et Xbox One après le lancement et nous nous engageons à les publier d'ici la fin de l'année 2025.







Dying Light: The Beast, qu'est-ce que c'est ?

Cela a d'abord commencé pendant notre travail sur le DLC2, mais une fuite de l'histoire nous a fait repenser la narration, la portée et l'approche générale. Lorsque nous avons décidé de faire de Kyle Crane le héros de Dying Light: The Beast, cela nous a donné un puissant regain d'inspiration. Comme beaucoup d'entre vous, nous voulions vraiment faire revenir Kyle pour rendre justice au héros d'Harran. C'est ainsi que Dying Light: The Beast est né - une aventure de survie en zombie autonome offrant un nouveau cadre, un nouvel ensemble de fonctionnalités de jeu et une nouvelle histoire, le tout culminant dans une aventure autonome de plus de 18 heures.

Quelle est l'histoire de Dying Light: The Beast ?

Des détails sur le gameplay de Dying Light: The Beast

Pour vous préparer au mieux à la sortie du nouvel opus Dying Light, que vous soyez impatients de poser les mains dessus ou que vous ne sachiez pas encore si vous allez l'acheter, nous vous avons concocté, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay ou encore les plateformes visées.Avant de vous dévoiler de plus amples détails concernant le jeu d'action et survival horror de Techland, rappelons que. C'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024 que ledit studio de développement a annoncé, pour la toute première fois,Le 25 juillet de cette année, Techland a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Les développeurs disent avoir besoin de plus de temps pour « travailler sur les commentaires essentiels que nous avons reçus lors des tests de jeu et des événements de preview ».Remarquons, à ce sujet, que les joueurs et les joueuses qui possèdent l'Ultimate Edition de Dying Light 2 auront accès à, et ce, sans avoir à débourser un seul centime de plus. Sur Steam, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants : « Important : tous ceux qui ont acheté l'édition ultimate de Dying Light Stay Human recevront Dying Light: The Beast sans surcoût supplémentaire ».D'après les informations dévoilées sur le site officiel, et plus précisément dans une section FAQ,. Les développeurs ont également prévu des versions PS4 et Xbox One. Toutefois, celles-ci ne se rendront disponibles qu'à la fin de cette année 2025 :. Le titre est, par ailleurs, considéré comme un standalone et fut un temps conçu comme un DLC de Dying Light 2: Stay Human. Cependant, en raison « de sa taille et de sa portée »,(héros du premier jeu). Ce dernier a été pendant un temps enlevé et torturé au nom de la science. Ayant réussi à s'échapper,. C'est ainsi que le protagoniste nourrit le désir de se venger de son ravisseur, ce qui exigera de « former des alliances fragiles et manier les options de combat et de déplacement de votre arsenal ».Selon les informations partagées par les développeurs,. Ce qui est un peu moins que Dying Light 2, avec ses 25 heures nécessaires, en ligne droite, pour voir l'écran des crédits défiler.Ainsi, comme vous vous en doutez,: « Alternez entre deux styles de jeu et découvrez l'intense conflit interne de notre héros, tiraillé entre son humanité et ses instincts bestiaux qui, une fois maîtrisés, lui permettront de révéler son plein potentiel ».Évidemment,, qui est un élément central de la licence. Les joueurs et les joueuses pourront donc se déplacer de toit en toit, escalader des obstacles mais aussi conduire un véhicule tout-terrain, pour se déplacer dans le monde ouvert. En outre,: « Pillez et explorez en journée sans oublier le temps qui passe. Une fois le soleil couché, la nuit révélera des horreurs qui ne vous donneront que trois options : fuir, vous cacher ou vous battre pour votre survie ».Pour finir, soulignons le fait que. Le titre sera également jouable en solo.Dans tous les cas, pour découvrir ce que nous réserve, le jeu d'action et survival horror de Techland, il va falloir patienter jusqu'à sa sortie, qui est fixée au 22 août 2025. Date à laquellese rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.