Dying Light: The Beast : Le système de combat présenté à la gamescom 2025

Les visiteurs de la gamescom 2025 peuvent tester en avant-première Dying Light: The Beast avant sa sortie officielle. Des extraits de démo montrent notamment quelques-unes des caractéristiques du titre, dont des actions très gores et violentes.
Dans le cadre de la gamescom 2025, Dying Light: The Beast
est proposé en démo. Les visiteurs peuvent découvrir l'une des missions secondaires du titre
, où Kyle Crane enquête sur des survivants ayant des problèmes d'eau. Ce petit aperçu relayé par l'utilisateur GamersPrey sur YouTube est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le titre, notamment sur les menaces qui planent et les armes qu'il sera possible d'utiliser.
Plutôt team lance-flammes, combat à mains nues ou fusil d'assaut ?
Après une session d'exploration dans une ville abandonnée, la vidéo montre une partie de l'arsenal qu'il sera possible d'utiliser pour éliminer les zombies. Si les armes à feu seront bien de la fête
, Dying Light: The Beast offre également la possibilité de combattre avec des machettes, des marteaux, des pieds de biche, vos propres poings mais aussi avec des armes secrètes
. Les plus curieux pourront ainsi tomber sur un katana caché dans un coin ou même sur un lance-flammes, une nouveauté créée spécialement pour cet opus.
Au total, plus de 100 armes pourront être obtenues. D'ailleurs, elles pourront être utilisées de différentes manières pour garder zombies et volatiles à bonne distance. Ainsi par exemple, il sera possible de couper la jambe d'un ennemi pour le forcer à ramper et l'empêcher de courir vers vous.
À chaque attaque, le sang vole en éclats, alors attendez-vous à des combats plus gores en fonction de votre arme de prédilection.
Un mode déchaîné et de la violence en pagaille dans Dying Light: The Beast
La démo donne également un aperçu du mode déchainé de Kyle et de son fonctionnement
. Celui-ci fonctionne avec une jauge qui se remplit progressivement en effectuant des esquives parfaites, des dégâts subis, des parades et des dégâts au corps à corps. Une fois remplie, Kyle peut l'utiliser pour déchiqueter des ennemis à mains nues sans effort. Si une poursuite impliquant un ennemi survient, le mode Bête permet également de courir plus vite et de sauter plus haut.
Si ce nouvel aperçu fait envie, il faut encore patienter quelques semaines avant de pouvoir incarner Kyle. Dying Light: The Beast sera disponible à partir du 19 septembre 2025
sur PC, consoles PlayStation et Xbox.
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