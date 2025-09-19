Durée de vie Dying Light: The Beast : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations à connaître à propos de la durée de vie de Dying Light: The Beast, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus de la franchise de Techland.

Durée de vie de Dying Light: The Beast

Combien d'heures pour terminer Dying Light: The Beast ?

Terminer l'histoire principale → Environ 20-30 heures.

→ Environ 20-30 heures. Terminer l'histoire principale et faire de l'annexe → Plus de 40 heures.

→ Plus de 40 heures. Terminer Dying Light: The Beast à 100 % → Plus de 50 heures.

Disponible depuis le mois de septembre 2025, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu,est un survival-horror et standalone, mettant en scène le personnage Kyle Crane. De nombreux joueurs et joueuses comptent se lancer dans cette nouvelle aventure post-apocalyptique signée Techland. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentdépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Techland qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. En outre, le nombre d'heures peut varier d'une personne à une autre, notamment en fonction du mode de difficulté choisi et si vous jouez avec des amis ou non, en coopération.Cependant, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe mais aussi atteindre le 100 %.Ainsi, et comme vous pourrez le constater,est plutôt satisfaisante.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One doivent arriver d'ici la fin de l'année.