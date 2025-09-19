Dying Light: The Beast : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Dying Light: The Beast peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récupérer des items, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Dying Light: The Beast
est un survival horror, qui est développé ainsi qu'édité par Techland. Initialement prévu comme un DLC, cet opus est devenu, par la suite, un standalone. Le titre propose aux joueurs et aux joueuses de vivre les nouvelles aventures de Kyle Crane au sein d'un monde ouvert. D'ailleurs, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde de Dying Light: The Beast
est relativement vaste. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes et vous aider dans vos recherches, sachez qu'il est possible d'utiliser une carte interactive de Dying Light: The Beast
.
Carte interactive de Dying Light: The Beast
Comme nous vous le disions, Dying Light: The Beast
regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit « safe zones », les « dark zone » ou encore les convois. Durant les premières heures de jeu, et même durant toute l'aventure, il ne sera pas facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Dying Light: The Beast
est évidemment la bienvenue.
- Meilleure carte interactive de Dying Light: The Beast → mapgenie.io
Grâce à cette carte
, qui vous propose toutes les régions de Castor Woods, soit le monde de Dying Light: The Beast
, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive
, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (les plans, les cartes au trésor, etc.), les emplacements des « safe zones », le loot (armure, armes...) ou encore la localisation de certains ennemis redoutables. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Dying Light: The Beast
, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.
Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.
En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des éléments spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Dying Light: The Beast
, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. Cette map interactive
devrait également vous être d'une grande aide si vous désirez obtenir le Platine ou bien 100 % de Dying Light: The Beast
, soit une tâche qui devrait vous occuper durant plusieurs heures, à en croire la durée de vie de ce nouvel opus.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaires (2)
La carte est complétée au fur et à mesure. N'hésitez pas à la consulter régulièrement.
La carte n'est pas encore complète ? J'ai trouvé des collectibles qui n'étaient pas indiqué sur la map