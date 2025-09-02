Dying Light: The Beast : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 septembre 2025 à 18h02
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Dying Light: The Beast.
Dying Light: The Beast : Les configurations PC
Devant sortir au cours du mois de septembre 2025, Dying Light: The Beast, qui est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, est prévu sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Dying Light: The Beast.

Configurations PC Dying Light: The Beast

dying-light-the-beast-visuel-kyle-crane
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Dying Light: The Beast, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que recommandée, contre 32 Go pour celles dites « High » et « Ultra ». De plus, selon les informations partagées, il faut posséder 70 Go sur son espace de stockage pour installer et profiter de Dying Light: The Beast sur PC.

À lire également

Dying Light: The Beast : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant sa sortie

Dying Light: The Beast : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant sa sortie

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Dying Light: The Beast ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configuration minimale et recommandée

 MinimumRecommandée
Performance 1080p - 30 FPS 1440p - 60 FPS
Paramètres graphiques Low Medium
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060
AMD Radeon RX 5500 XT
Intel Arc A750		 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
AMD Radeon RX 6750 XT
Intel Arc B580
Mémoire vidéo 6 Go 8 Go
Processeur Intel i5-13400F
AMD Ryzen 7 5800F		 Intel i5-13400F
AMD Ryzen 7 7700
Mémoire vive 16 Go 16 Go
Système d'exploitation Windows 10 ou plus récent Windows 10 ou plus récent
Stockage 70 Go SSD 70 Go SSD

dying-light-the-beast-configurations-pc-details

Les détails des configurations « High » et « Ultra »

 HighUltra
Performance 4K - 60 FPS 4K - 60 FPS (Ray Tracing)
Paramètres graphiques High Ultra
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
AMD Radeon RX 7900 GRE		 NVIDIA GeForce RTX 5070
AMD Radeon RX 9070
Intel Arc B580
Mémoire vidéo 12 Go 12 Go
Processeur Intel i7-13700K
AMD Ryzen 9 7800X3D		 Intel i9-14900K
AMD Ryzen 9 7950X3D
Mémoire vive 32 Go 32 Go
Système d'exploitation Windows 10 ou plus récent Windows 10 ou plus récent
Stockage 70 Go SSD 70 Go SSD

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast arrive le 19 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront, quant à elles, un peu plus tard.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques
Dying Light: The Beast 18 septembre 2026

Dying Light: The Beast va s'offrir des éditions physiques

Techland a, récemment, indiqué que Dying Light: The Beast va bénéficier de versions physiques.
Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)
Dying Light: The Beast 30 août 2026

Dying Light: The Beast Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Dying Light: The Beast, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One
Dying Light: The Beast 15 juillet 2026

Dying Light: The Beast annule ses versions PS4 et Xbox One

Techland a, récemment, annoncé que les versions PS4 et Xbox One de Dying Light: The Beast ne verront finalement pas le jour.

commentaire (0)