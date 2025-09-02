Dying Light: The Beast : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Dying Light: The Beast.

Configurations PC Dying Light: The Beast

Les détails des configuration minimale et recommandée

Minimum Recommandée Performance 1080p - 30 FPS 1440p - 60 FPS Paramètres graphiques Low Medium Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 5500 XT

Intel Arc A750 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

AMD Radeon RX 6750 XT

Intel Arc B580 Mémoire vidéo 6 Go 8 Go Processeur Intel i5-13400F

AMD Ryzen 7 5800F Intel i5-13400F

AMD Ryzen 7 7700 Mémoire vive 16 Go 16 Go Système d'exploitation Windows 10 ou plus récent Windows 10 ou plus récent Stockage 70 Go SSD 70 Go SSD

Les détails des configurations « High » et « Ultra »

High Ultra Performance 4K - 60 FPS 4K - 60 FPS (Ray Tracing) Paramètres graphiques High Ultra Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

AMD Radeon RX 7900 GRE NVIDIA GeForce RTX 5070

AMD Radeon RX 9070

Intel Arc B580 Mémoire vidéo 12 Go 12 Go Processeur Intel i7-13700K

AMD Ryzen 9 7800X3D Intel i9-14900K

AMD Ryzen 9 7950X3D Mémoire vive 32 Go 32 Go Système d'exploitation Windows 10 ou plus récent Windows 10 ou plus récent Stockage 70 Go SSD 70 Go SSD

Devant sortir au cours du mois de septembre 2025,, qui est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, est prévu sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que recommandée, contre 32 Go pour celles dites « High » et « Ultra ». De plus, selon les informations partagées, il faut posséder 70 Go sur son espace de stockage pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront, quant à elles, un peu plus tard.