Dying Light: The Beast : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Dying Light: The Beast.
Devant sortir au cours du mois de septembre 2025, Dying Light: The Beast
, qui est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, est prévu sur diverses plateformes de jeu, notamment sur PC. De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Dying Light: The Beast
.
Configurations PC Dying Light: The Beast
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Dying Light: The Beast
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que recommandée, contre 32 Go pour celles dites « High » et « Ultra ». De plus, selon les informations partagées, il faut posséder 70 Go sur son espace de stockage pour installer et profiter de Dying Light: The Beast
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Dying Light: The Beast
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configuration minimale et recommandée
|
|Minimum
|Recommandée
|Performance
|1080p - 30 FPS
|1440p - 60 FPS
|Paramètres graphiques
|Low
|Medium
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1060
AMD Radeon RX 5500 XT
Intel Arc A750
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
AMD Radeon RX 6750 XT
Intel Arc B580
|Mémoire vidéo
|6 Go
|8 Go
|Processeur
|Intel i5-13400F
AMD Ryzen 7 5800F
|Intel i5-13400F
AMD Ryzen 7 7700
|Mémoire vive
|16 Go
|16 Go
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou plus récent
|Windows 10 ou plus récent
|Stockage
|70 Go SSD
|70 Go SSD
Les détails des configurations « High » et « Ultra »
|
|High
|Ultra
|Performance
|4K - 60 FPS
|4K - 60 FPS (Ray Tracing)
|Paramètres graphiques
|High
|Ultra
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
AMD Radeon RX 7900 GRE
|NVIDIA GeForce RTX 5070
AMD Radeon RX 9070
Intel Arc B580
|Mémoire vidéo
|12 Go
|12 Go
|Processeur
|Intel i7-13700K
AMD Ryzen 9 7800X3D
|Intel i9-14900K
AMD Ryzen 9 7950X3D
|Mémoire vive
|32 Go
|32 Go
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou plus récent
|Windows 10 ou plus récent
|Stockage
|70 Go SSD
|70 Go SSD
Rappelons, en guise de conclusion, que Dying Light: The Beast
arrive le 19 septembre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront, quant à elles, un peu plus tard.
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