Dying Light: The Beast censuré car il serait trop violent et obscène

Disponible depuis quelques jours seulement, Dying Light: The Beast est déjà victime d'une polémique inattendue. Le jeu est censuré et interdit aux moins de 18 ans à cause de certains contenus particulièrement choquants.
Avec ses hordes de zombies prêts à vous éliminer
, Dying Light: The Beast
n'est pas conseillé à tous les joueurs. En France, le titre de Techland est classé PEGI 18 car il contient de la violence extrême. En effet, le jeu permet de réaliser des attaques sanglantes et des démembrements qui peuvent choquer certains publics. Mais cette violence à outrance a eu des conséquences inattendues : la censure d'une partie du titre.
Dying Light: The Beast censuré pour supprimer la nudité et les actes barbares
Profitant d'un lancement mondial, Dying Light: The Beast
est disponible au Japon depuis le 18 septembre dernier. Il a été classé CERO-Z, soit l'équivalent d'un PEGI 18 japonais. Cela fait que le jeu est interdit à la vente aux moins de 18 ans.
Mais face au contenu parfois très dérangeant du titre, les organismes de classification nippons ont décidé de censurer et de supprimer certains éléments du jeu
. Sur le site japonais du jeu
, il est précisé que la version proposée sur l'archipel diffère de la version internationale de Dying Light: The Beast. Les changements et censures appliquées à cette version incluent :
- la suppression des organes internes visibles sur les modèles de zombies et les objets de la carte
- des modifications sur les modèles de personnages de plusieurs zombies de sexe féminin
- la suppression des modèles de démembrement du visage et du torse
- la suppression de toute nudité
Les démembrements, un motif récurrent de censure des jeux au Japon
D'ailleurs, ces modifications concernent aussi bien les versions console que la version PC proposée sur le Steam nippon. Un ajout sur le site japonais du jeu indique que « Ces modifications ont permis de réduire considérablement les scènes de violence, tout en permettant aux joueurs japonais de profiter d'un jeu coopératif fluide avec leurs amis jouant à la version internationale
.»
Ce n'est pas la première fois qu'un jeu est censuré en arrivant sur le territoire japonais car il contient des actes trop violents. Récemment, Assassin's Creed Shadows a connu le même sort car il contenait des scènes de démembrement
. Mais face à la censure, Ubisoft a adapté la version japonaise du jeu en supprimant cette option et en modifiant la représentation des parties du corps sectionnées.
Que ce soit en version PEGI 18 ou CERO-Z, rappelons que Dying Light: The Beast est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC
. Les versions PS4 et Xbox One doivent arriver d'ici la fin de l'année.
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