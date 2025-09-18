Dying Light: The Beast Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un vrai succès depuis son lancement sur le marché, est régulièrement utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Dying Light: The Beast ? Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à Dying Light: The Beast sur Steam Deck ?

We're excited to announce that Dying Light: The Beast is @Steam Deck VERIFIED ✅ Get ready to face the horrors of Castor Woods anytime, anywhere. pic.twitter.com/hsyVM9dGp0 — Dying Light (@DyingLightGame) September 18, 2025

Disponible depuis le mois de septembre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Techland, est un survival-horror, dans lequel les joueurs et les joueuses suivent les aventures de Kyle Crane. Comme c'est le cas pour un grand nombre de titres, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement différentes questions à propos des possibilités du soft de Techland. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce à une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous pouvons vous apporter une réponse concernant la console de Valve et le jeu de Techland :Sur la page Steam du soft, et plus précisément dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons effectivement lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Dying Light: The Beast est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Cette nouvelle devrait notamment ravir les joueurs et les joueuses qui possèdent la fameuse console de Valve, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux au cours de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 18 septembre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions PS4 et Xbox One arriveront plus tard au cours de cette année, mais aucune date de sortie n'a été précisée à ce jour.