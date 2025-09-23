Dying Light: The Beast : Ce mod corrige l'un des plus gros défauts du jeu

S'il n'attaquent que depuis quelques jours, les zombies de Dying Light: The Beast donnent du fil à retordre aux joueurs à cause d'un gros problème. Mais pour le corriger, une option est disponible sur Nexus Mods.
Pour les habitués de la franchise Dying Light, les infectés (c'est-à-dire les zombies les plus répandus)
restent une menace assez lente. Ils ne sont pas très réactifs, n'infligent pas de gros dégâts quand ils attaquent et sont bruyants, les rendant faciles à repérer. Pourtant, ceux de Dying Light: The Beast
possèdent un atout caché dans leurs manches déchiquetées. Or, de nombreux joueurs sont choqués de cette capacité qui surprend autant qu'elle agace.
Des infectés à très longue portée repérés dans Dying Light: The Beast
Même s'ils se trouvent à plusieurs mètres de distance de votre personnage, les infectés de Dying Light: The Beast peuvent l'attraper comme s'il se tenait à 50 cm des ennemis. D'ailleurs, le fait d'être saisi survient même si Kyle Crane se déplace beaucoup plus rapidement que les zombies ou est en train de sprinter. Certains joueurs décrivent le phénomène en expliquant que les infectés posséderaient « des bras extensibles », leur offrant une grande portée
.
Quand le joueur est capturé par cette portée invisible, il doit donc se débattre pour échapper aux mâchoires des zombies. Le fait que les infectés ne fassent que peu de dégâts ne rend pas ce bug trop problématique ou difficile à gérer
. Mais il impacte l'expérience de jeu globale et peut devenir difficile à supporter. Face à ce problème, un moddeur a imaginé une solution simple et accessible à tous.
« Don't Grab Me », un mod qui empêche les zombies d'exploiter ce bug
VAXIStaa propose donc un mod spécial pour Dying Light: The Beast disponible sur Nexus Mods : Don't Grab Me
. Ce dernier est décliné en deux versions et permet à chaque joueur d'adapter son expérience de jeu face aux infectés. La première version réduit de 50 % les chances de capture à longue distance par les zombies
. Tandis que la seconde version, plus radicale, fait que les infectés n'ont que 5 % de chances de vous saisir à très longue portée.
S'il n'est pas indispensable pour jouer, ce mod devrait aider les joueurs les plus agacés par ces captures sauvages. Rappelons pour conclure que Dying Light: The Beast est disponible depuis le 18 septembre 2025 sur PC, PS5 et consoles Xbox Series
. Les versions PS4 et Xbox One arriveront quant à elles un peu plus tard.
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