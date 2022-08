Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis la sortie officielle de Dying Light 2: Stay Human (de son nom complet), les joueurs et les joueuses profitent d'événements temporaires et de mises à jour régulières. Or, ces derniers attendent, surtout, avec impatience l'arrivée du premier DLC. Techland était très discret à son sujet, jusqu'à aujourd'hui.En effet, récemment, le studio de développement en charge du titre a dévoilé, le premier contenu additionnel narratif à venir sur Dying Light 2. Cette communication visuelle nous permet de connaître la thématique centrale de celui-ci et avoir de premiers détails concernant son contenu : le DLC Bloody Lies invitera les joueurs et les joueuses à se rendre danspour des affrontements intenses et brutaux.Pour le moment, Techland n'a pas partagé de plus amples informations au sujet du premier DLC de Dying Light 2. Néanmoins, les développeurs en dévoileront davantage lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, qui se déroulera le 23 août prochain.Rappelons également que le chapitre 2 , apportant un nouveau personnage ainsi que de nouvelles missions et primes, doit bientôt arriver sur Dying Light 2. Selon les dernières informations partagées, ce chapitre se rendra disponible en même temps que le patch 1.5, qui ne dispose malheureusement pas encore de date de sortie. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat.