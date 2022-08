Dying Light 2 : Le deuxième chapitre arrive bientôt, les détails

Our Game Designer responsible for the vision behind the Chapters - Karol Langier - and the Senior Brand Manager - Anna Kubica - explain the philosophy behind this new in-game content.

Jump in and learn more! 🧟https://t.co/y9kqGfsFRZ — Dying Light (@DyingLightGame) August 1, 2022

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la sortie officielle de Dying Light 2: Stay Human (de son nom complet), les développeurs de chez Techland ne cessent de travailler sur le titre afin d'apporter, régulièrement, de nouveaux contenus. D'ailleurs, le deuxième chapitre arrive prochainement sur Dying Light 2.Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience la sortie du premier DLC , c'est un tout autre contenu qui sera, bientôt, proposé sur Dying Light 2. En effet, dans « quelques semaines », soit en même temps que le patch 1.5, le deuxième opus de la licence Dying Light accueillera: « A Huntress and a Hag ». Ce contenu additionnel introduira. Il s'agit d'une « traqueuse et experte au tir à l'arc extrêmement compétente ». Évidemment, ce chapitre apportera dePar ailleurs, un nouvel épisode de « At the Fish Eye » a, récemment, été partagé. Celui-ci nous permet d'apprendre que les joueurs ont déjà pu approcher et essayer les équipements du nouveau personnage. De plus, nous aurions déjà croisé et rencontré Shen Xiu.Pour le moment, Techland n'a pas indiqué la date de sortie exacte de ce nouveau chapitre. Celui-ci doit, pour rappel, arriver en même temps que le patch 1.5. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que Techland aura communiqué de nouveaux détails, à ce sujet. Notre test est d'ailleurs disponible si vous voulez vous faire un avis avant de passer à l'achat. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous propose de belles réductions sur des certaines cartes PSN :