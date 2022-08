gamescom 2022 : Quand et comment regarder l'Opening Night Live ?

Opening Night Live de la gamescom 2022, date et heure de l'événement

Comment regarder l'Opening Night Live de la gamescom 2022 ?

La gamescom est toujours un événement très attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, les dates de l'édition 2022 de la gamescom sont d'ores et déjà connues : elle se tiendra du 24 au 28 août, et se fera aussi bien en physique qu'en numérique . Et comme chaque année, la cérémonie d'ouverture de la gamescom, soit l', se déroulera la veille et sera retransmise en direct.se tiendra le, à. Selon les dernières informations partagées par Geoff Keighley, l'Opening Night Live durera environ 2 heures, au total, et devrait présenter plus d'une trentaine de jeux.Si nous ne connaissons pas le contenu précis de l'événement, nous savons déjà que les créateurs de, soit le studio Unknown Worlds Entertainment, dévoileront leur prochain jeu pour l'occasion . Par ailleurs, les joueurs et les joueuses pourront en savoir plus quant à(de son nom complet). Nous pouvons également nous attendre à de nouvelles informations au sujet de, et bien d'autres.Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si de plus amples détails sont disponibles, avant l'événement, et nous serons au rendez-vous pour vous partager les actualités dévoilées lors deSi vous désirez suivre l'Opening Night Live, sachez que l'événement sera retransmis sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, nous pouvons compter, bien évidemment, sur. La conférence sera retransmise en direct sur le compte The Game Awards de ces plateformes :Par ailleurs, il y a fort à parier que les informations seront partagées en temps réel sur le compte Twitter de la gamescom . Rendez-vous donc