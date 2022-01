Dying Light 2 : Un contenu de 350 000 mots et 40 000 lignes de dialogue annoncé

350,000 words, 40,000 lines of dialogues - that’s the world we’ve built for you in Dying Light 2 Stay Human. Are you ready to explore it?#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/A0D0nzObbj — Dying Light (@DyingLightGame) January 19, 2022

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a déjà de cela plusieurs jours, une polémique surenflammait la Toile, notamment concernant la durée de vie globale du titre. En effet, selon Techland, il faudrait environ 500 heures pour terminer entièrement , soit à 100 %, Dying Light 2 Stay Human, contre 20-25 heures pour la quête principale.. Et, encore, c'était sans compter sur une dernière information de taille.Alors que la sortie officielle de Dying Light 2 Stay Human approche à grands pas, le studio polonais intensifie sa communication à son sujet. Techland a récemment partagé de nouveaux chiffres afin d'illustrer leur travail :Ce qui, comme ils aiment à le souligner, est l'équivalent du roman Anna Karenine, écrit par Tolstoï.Évidemment, tout ce contenu narratif ne se donnera probablement pas aux joueurs durant leur première partie puisque Dying Light 2 Stay Human proposera différents embranchements scénaristiques et une multitude de quêtes annexes à réaliser. Il s'agit donc bien du contenu global de Dying Light 2 qui s'annonce déjà très conséquent.doit sortir 4 février 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Malheureusement, la version Nintendo Switch a été reportée à une date ultérieure . Les configurations PC ont été révélées et vous pouvez en prendre connaissance ici . Vous pouvez également l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire