Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 41,49 € au lieu de 59,99 €, soit 31 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis sa toute première annonce officielle faite en 2018,: prévu tout d'abord pour 2020, il fut ensuite repoussé à décembre 2021 pour finalement arriver en février 2022. À quelques jours seulement de son lancement officiel, nous apprenons que l'une des versions du jeu ne sera malheureusement pas délivrée en temps et en heure.Si Dying Light 2 Stay Human parviendra bien le 4 février aux joueurs PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, celles et ceux sévissant sur Nintendo Switch devront encore patienter. En effet,. Ils ont récemment expliqué qu'ils comptent profiter de ce temps supplémentaire pour « offrir le niveau de jeu que les fans méritent et [qu'ils] souhaitent offrir ».Pour l'heure,, mais ils aimeraient que la version Nintendo Switch de Dying Light 2 Stay Human, disponible via le Cloud, arrive « dans les 6 mois suivants » la sortie officielle sur les autres plateformes. Nul doute qu'ils communiqueront de nouveau à ce sujet, dans les prochaines semaines, afin de tenir informés les joueurs.arrive ce 4 février 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Les configurations PC sont d'ores et déjà connues et vous pouvez les consulter ici . Vous pouvez également l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire