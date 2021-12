Dying Light 2 : Les configurations PC

Les configurations PC de Dying Light 2

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 7

Windows 7 Processeur → Intel Core i3-9100 ou AMD Ryzen 3 2300X

Intel Core i3-9100 ou AMD Ryzen 3 2300X Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560 (4Go VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560 (4Go VRAM) Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

Windows 10 Processeur → (minimum 3.6 GHz) AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-8600K or newer

(minimum 3.6 GHz) AMD Ryzen 5 3600X ou Intel i5-8600K or newer Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques → NVIDIA GeForce RTX 2060 6Go ou AMD RX Vega 56 8Go or newer

NVIDIA GeForce RTX 2060 6Go ou AMD RX Vega 56 8Go or newer Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible

Très attendu par toute une communauté, de son nom complet Stay Human, a été annoncé en 2018 et reporté à maintes reprises, mais, enfin, nous allons pouvoir découvrir la suite du premier opus, tant acclamé par les critiques. Afin que tous les joueurs puissent se préparer avant la sortie du titre, Techland, le studio polonais en charge de son développement, a dévoilé les configurations PC. Comme vous pourrez le voir ci-dessous. Dans sa configuration la plus basse, il ne demandera qu'un Intel Core i3-9100 et une carte graphique GTX 1050 Ti. Il faudra bien évidemment monter en gamme pour obtenir de meilleurs résultats. 60 Go d'espace libre sont également nécessaires. Permet de faire tourner le jeu à 30 FPS en 1080. Permet de faire tourner le jeu à 60 FPS en 1080. Deux autres configurations, avec la fonctionnalité RTX activée, ont été partagées, que vous pouvez retrouver sur l'image ci-dessous. La sortie de est pour rappel programmée pour le 4 février 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il sera également jouable sur Nintendo Switch via le Cloud.