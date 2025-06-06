Dune: Awakening cuivre : Où trouver cette ressource et la farmer ?

L'une des première ressource importante de Dune: Awakening est le cuivre. Nous vous expliquons comment mettre la main sur ce minerai.

Où se trouve le cuivre dans Dune: Awakening ?





Que faire avec le cuivre dans Dune: Awakening ?

Même s'il s'agit d'un MMO,est avant tout un jeu de survie et de crafting, dans lequel les joueurs vont devoir évoluer, en explorant le monde et récoltant des ressources. Très vite, il vous sera demandé d, pour fabriquer des lingots et évoluer. Voici ce qu'il faut savoir à son sujet., à l'instar de tous les autres jeux de survie. Pour en récolter, il faudra être attentif et ouvrir l'œil, pour ne pas manquer les blocs rocheux contenant des effets bleutés. Il s'agit de blocs de cuivre.Utilisez donc votre outil de collecte pour scanner le bloc, et détruisez-le pour obtenir le cuivre. Cela devrait vous permettre de, mais étant donné que vous allez devoir en utiliser pas mal, nous vous recommandons, pour éviter des allers et retours inutiles.Enfin, notez que vous pouvez parfois récupérer directement des petits blocs de cuivre à proximité. N'hésitez pas à les ramasser également, puisque c'est toujours bon à prendre.. Vous l'utiliserez pour fondre des lingots, lesquels vous seront évidement utiles par la suite pour fabriquer d'autres éléments, toujours dans l'optique de progresser, que ce soit pour vous crafter de l'équipement, des armes, des outils ou des constructions plus avancées et votre premier véhicule. Vous en aurez besoin durant un certain temps, avant de passer à autre chose.Toutes les ressources deont leur utilité, mais. Viendra ensuite le fer qui sera tout aussi important pour continuer à évoluer et à gagner en puissance.