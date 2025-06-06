Dune: Awakening cuivre : Où trouver cette ressource et la farmer ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2025 à 17h47
L'une des première ressource importante de Dune: Awakening est le cuivre. Nous vous expliquons comment mettre la main sur ce minerai.
Dune: Awakening cuivre : Où trouver cette ressource et la farmer ?
Même s'il s'agit d'un MMO, Dune: Awakening est avant tout un jeu de survie et de crafting, dans lequel les joueurs vont devoir évoluer, en explorant le monde et récoltant des ressources. Très vite, il vous sera demandé d'obtenir du cuivre, pour fabriquer des lingots et évoluer. Voici ce qu'il faut savoir à son sujet.

Où se trouve le cuivre dans Dune: Awakening ?

Le cuivre se trouve assez facilement dans Dune: Awakening, à l'instar de tous les autres jeux de survie. Pour en récolter, il faudra être attentif et ouvrir l'œil, pour ne pas manquer les blocs rocheux contenant des effets bleutés. Il s'agit de blocs de cuivre.

Utilisez donc votre outil de collecte pour scanner le bloc, et détruisez-le pour obtenir le cuivre. Cela devrait vous permettre de récupérer une bonne quantité de cuivre, mais étant donné que vous allez devoir en utiliser pas mal, nous vous recommandons d'en récolter très souvent, pour éviter des allers et retours inutiles.
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Enfin, notez que vous pouvez parfois récupérer directement des petits blocs de cuivre à proximité. N'hésitez pas à les ramasser également, puisque c'est toujours bon à prendre.

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Que faire avec le cuivre dans Dune: Awakening ?

Le cuivre vous servira dans la raffinerie. Vous l'utiliserez pour fondre des lingots, lesquels vous seront évidement utiles par la suite pour fabriquer d'autres éléments, toujours dans l'optique de progresser, que ce soit pour vous crafter de l'équipement, des armes, des outils ou des constructions plus avancées et votre premier véhicule. Vous en aurez besoin durant un certain temps, avant de passer à autre chose.

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Toutes les ressources de Dune: Awakening ont leur utilité, mais le cuivre est la première à être ultra importante pour passer au cap suivant. Viendra ensuite le fer qui sera tout aussi important pour continuer à évoluer et à gagner en puissance.


Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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