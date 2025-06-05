Dune: Awakening PS5 et Xbox Series : Quand le MMO de survie sortira sur consoles ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 juin 2025 à 18h27
Les joueurs se demandent quand Dune: Awakening, le MMO de survie et de crafting, va débarquer sur PS5 et Xbox Series.
Dune: Awakening PS5 et Xbox Series : Quand le MMO de survie sortira sur consoles ?
Disponible depuis le 5 juin 2025 en accès anticipé (le 10 pour tout le monde), Dune: Awakening s'annonce comme le jeu de survie massivement multijoueur de l'année, et peut-être mieux. Développé par Funcom, il peut se targuer de se dérouler dans l'un des univers les plus riches au monde, celui de Dune, d'où son nom.  

Néanmoins, la sortie ne concerne pas tous les joueurs, puisque pour le moment, seuls les joueurs PC y ont accès, en dépit de son annonce sur PS5 et Xbox Series. De fait, vous vous demandez sûrement quelle est la date de sortie de Dune: Awakening sur PS5 et Xbox Series

Dune: Awakening sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series ?

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Les développeurs, Funcom, ont effectivement annoncé que la version consoles de Dune: Awakening, c'est-à-dire la version PS5 et Xbox Series, n'allait pas sortir en même temps que la version PC, qui arrive en premier. La raison n'a pas été détaillée, mais il n'est pas rare de voir les développeurs opter pour le PC dans un premier temps, puis de se concentrer sur les consoles ensuite.

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Ce temps sert essentiellement à améliorer les performances, gérer l'afflux de joueurs et apporter des équilibrages, et de porter une version plus stable sur consoles, là où il est plus difficile de déployer des mises à jour fréquentes, pour être réactif.

Quand sortira Dune: Awakening sur PS5 et Xbox Series ?

Nous n'avons toutefois pas de date ni de fenêtre de sortie. Il est probable que Dune: Awakening arrive sur PS5 et Xbox Series à la fin de l'année 2025, ou au début de l'année 2026. Cela dépendra de Funcom, qui communiquera prochainement à ce sujet. Vous pouvez toujours l'ajouter à votre liste de souhaits sur PS5 et Xbox Series.

Quelles fonctionnalités pour cette version ?

Là encore, les informations ne sont pas confirmées. Mais le fait que la sortie soit décalée devrait assurer des performances idéales (60 FPS/beaux graphismes), mais aussi toutes les fonctionnalités du gameplay, sans limitation. Le cross-play devrait aussi être de la partie, à condition que la version PC ne soit pas touchée par de nombreux tricheurs.

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En attendant, si vous souhaitez, coûte que coûte, jouer à Dune: Awakening, il faudra obligatoirement passer par la version PC, qui est vendue 49,99 €.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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