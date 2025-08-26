Dune: Awakening promet qu'il sera possible de chevaucher les vers des sables, et que ce sera un moment épique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 août 2025 à 15h07
Dans Dune: Awakening, toucher un ver des sables signifie une mort instantanée. Mais Funcom confirme que le mythique chevauchement de vers, comme dans le film, arrivera un jour dans le MMO de survie, et que ce sera un moment marquant digne des films et des romans.
Dune: Awakening promet qu'il sera possible de chevaucher les vers des sables, et que ce sera un moment épique
Développer un MMO basé sur un univers culte n'est pas une mince affaire. Funcom doit jongler entre les attentes des joueurs, le respect de la saga Dune et la nécessité de proposer des mécaniques de gameplay solides. Lors de la gamescom, Ole Andreas Hayley, directeur de production, est revenu sur ce défi, notamment concernant la possibilité de chevaucher les vers des sables, l'acte le plus emblématique des Fremen qui n'est pas disponible dans Dune: Awakening, mais qui va arriver.

Un équilibre délicat entre lore et gameplay

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« Il faut trouver le juste équilibre entre ce qui est amusant pour le gameplay, ce qui est correct vis-à-vis du lore, et ce que les joueurs attendent », explique Ole Andreas Hayley dans les colonnes de GamesRadar. Un constat évident, mais qui se complique quand on touche au Shai-Hulud, véritable symbole de l'univers.

Actuellement, dans le jeu, croiser un ver des sables est synonyme de danger absolu puisqu'un seul contact entraîne la mort et la perte de tout l'équipement. Ce choix a été vivement discuté en interne, mais Funcom a tenu à maintenir ce niveau de menace pour ne pas « trivialiser le ver des sables ». Il faut que ces rencontres restent intenses.

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L'introduction du « sandworm riding » dans Dune: Awakening

Funcom confirme que la possibilité de monter les vers des sables et de les diriger sera bel et bien intégrée à l'avenir, mais de manière scénarisée et respectueuse de la saga.
Quand nous introduirons le sandworm riding, ce sera un moment épique comme dans les films, tout en respectant le lore et la complexité de cet acte. Vous devrez être formé selon les traditions Fremen avant même de tenter une telle chose.
Cela pourrait donc se traduire par une quête ou une progression spécifique, demandant un entraînement auprès des Fremen. L'idée est de faire du chevauchement des vers des sables un événement exceptionnel, et non un simple moyen de transport banal que tout le monde pourra faire n'importe quand.

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Respecter la place du Shai-Hulud

Funcom insiste, le ver des sables doit rester une créature redoutée et respectée. Il ne s'agit pas d'en faire un « taxi géant », mais de conserver son rôle central dans l'écosystème et la mythologie de Dune. Le studio veut que chaque rencontre et chaque tentative de chevauchée soient mémorables, aussi bien pour l'immersion que pour la narration. Et qu'il y ait donc un vrai risque de tenter cette approche.

Pour l'instant, le sandworm riding n'a pas de date précise, mais Funcom a confirmé que l'équipe travaille à l'intégrer de façon crédible et spectaculaire. Les joueurs devront donc patienter, mais une chose est sûre, quand ce moment arrivera, il s'agira d'un tournant marquant dans Dune: Awakening. Si vous ne possédez pas encore le MMO, qui arrivera plus tard sur console, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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