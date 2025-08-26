Dune: Awakening promet qu'il sera possible de chevaucher les vers des sables, et que ce sera un moment épique



le 26 août 2025 à 15h07 Publié par Corentin Rimbert le 26 août 2025 à 15h07

Dans Dune: Awakening, toucher un ver des sables signifie une mort instantanée. Mais Funcom confirme que le mythique chevauchement de vers, comme dans le film, arrivera un jour dans le MMO de survie, et que ce sera un moment marquant digne des films et des romans.