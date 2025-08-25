Dune Awakening a une rétention « exceptionnelle » et un plan sur 10 ans avec de nouvelles planètes

Funcom confirme que Dune: Awakening bénéficie d'une excellente rétention des joueurs. Le studio prévoit désormais un plan de développement sur 10 ans, avec l'arrivée de nouvelles zones, biomes et planètes issues de l'univers de Frank Herbert.
Lancé en plein été 2025, Dune: Awakening
s'est imposé comme l'un des MMO de survie les plus marquants de ces dernières années. Et selon Ole Andreas Hayley
, directeur de production chez Funcom, l'aventure ne fait que commencer. Dans une interview accordée à GamesRadar
, il révèle que la rétention des joueurs a « dépassé toutes les attentes
», donnant au studio la confiance nécessaire pour déployer son ambitieux plan sur dix ans.
Une rétention jugée « extrêmement bonne »
« Le jeu a été très bien reçu, et nos chiffres de rétention ont été extrêmement bons. Ils ont dépassé nos attentes
», explique Ole Andreas Hayley. Cette réussite permet à l'équipe de poursuivre ses idées initialement prévues pour le lancement
mais non intégrées, et surtout d'étendre progressivement l'univers jouable au fil des mises à jour, qui pourra devenir très, très conséquent.
Un plan sur 10 ans en marche
Funcom annonce avoir mis en place une roadmap ambitieuse qui s'étend sur les dix prochaines années. Parmi les contenus évoqués nous retrouvons l'exploration de nouveaux biomes sur Arrakis
, comme la région polaire et l'introduction de nouvelles factions
, certaines inspirées par les films, tout en gardant une cohérence narrative propre au MMO.
L'arrivée de nouvelles planètes
, comme Caladan
, le monde natal de la Maison Atréides, avec ses environnements marins et verdoyants, fait aussi partie du programme et pourrait amener encore plus de profondeur au MMO.
« Nous irons sur de nouvelles planètes. L'équipe est très enthousiaste à l'idée d'explorer tout ce que Dune a à offrir
» explique Ole Andreas Hayley.
Une indépendance vis-à-vis des films
Si Funcom assure une certaine synchronisation avec les productions cinématographiques de Warner Bros pour enrichir l'expérience des fans, le studio précise que le contenu post-lancement de Dune: Awakening ne sera pas entièrement dicté par les films. L'objectif reste d'offrir une vision cohérente et complète de l'univers de Dune
, au-delà du calendrier hollywoodien, qui pourrait d'ailleurs s'arrêter avec le prochain volet, s'il voit le jour.
Un avenir riche pour l'univers Dune
Entre l'exploration de nouveaux territoires sur Arrakis, la promesse de planètes inédites et un suivi de dix ans, Dune: Awakening veut s'imposer comme un MMO de survie durable
, capable de fédérer une communauté sur le long terme. Un pari ambitieux, mais qui s'annonce déjà bien engagé grâce à une base de joueurs particulièrement fidèle, si l'on en croit les propos des développeurs.
Dune: Awakening reste disponible sur PC, via Steam et vient d'ailleurs de partager une petite roadmap, comprenant plusieurs DLC et mises à jour gratuites
.
commentaire (1)
Du mal a croire que ce jeu sera encore en vie dans ne serait que 4 ans