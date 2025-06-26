Dune: Awakening : La mise à jour tant attendue du Deep Desert, PvP et PvE et là, les détails



le 26 juin 2025 à 11h46 Publié par Corentin Rimbert le 26 juin 2025 à 11h46

Funcom a été très réactif et propose déjà une mise à jour qui se penche sur le Deep Desert et ses fonctionnalités, pour faire plaisir à la majeure partie des joueurs, en revoyant le PvP et le PvE. D'autres modifications ont eu lieu, pour améliorer l'expérience Dune: Awakening.