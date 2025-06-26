Dune: Awakening : La mise à jour tant attendue du Deep Desert, PvP et PvE et là, les détails

Funcom a été très réactif et propose déjà une mise à jour qui se penche sur le Deep Desert et ses fonctionnalités, pour faire plaisir à la majeure partie des joueurs, en revoyant le PvP et le PvE. D'autres modifications ont eu lieu, pour améliorer l'expérience Dune: Awakening.
Deux semaines après la sortie de Dune: Awakening
, les développeurs continuent d'apporter des changements pour équilibrer l'expérience
. Cette fois, c'est le Deep Desert qui est concerné, la partie endgame qui met en avant le PvP et le PvE. De nombreuses modifications ont été faites, en fonction du retour des joueurs.
Vous pouvez retrouver tous les détails de la mise à jour 1.1.0.17, publiée ce 26 juin sur PC
, ci-dessous.
NOUVEAUTÉS ET MODIFICATIONS
Deep Desert
Comme indiqué dans « Un message du directeur créatif sur le PvE et le PvP » de Dune: Awakening, ce correctif apporte la première série de changements pour rééquilibrer les zones PvE et PvP dans le Deep Desert. Nous continuerons à prendre en compte vos retours pour d'éventuels ajustements à venir.
- La zone PvE a été étendue à toute la moitié sud de la carte du Désert Profond.
- Les joueurs non intéressés par le PvP pourront désormais explorer cette zone sans risquer le combat PvP. Ainsi, les Stations de Tests Impériaux, les grottes et autres points d'intérêt dans cette zone sont désormais entièrement PvE.
- Cependant, les Points de contrôle et les Épaves restent des zones PvP sur toute la carte, créant ainsi des poches localisées de PvP au sein même de la zone PvE, de manière similaire à ce qui se passe dans le bassin d'Hagga.
- Pour préserver le principe « Risque contre Récompense » dans le Deep Desert :
- La densité des ressources augmente à mesure que vous progressez vers le nord, incluant des grappes de ressources précieuses à haute densité.
- Les plus grands champs d'épice apparaîtront également au nord.
- La majorité des points de contrôle seront situés dans la partie nord.
- Dans le cadre de ces changements, nous avons apporté des ajustements d'équilibrage dans le Deep Desert :
- La partie sud offre désormais du butin PvE équilibré spécifiquement pour les activités PvE. Le meilleur butin reste cependant accessible dans la partie PvP plus dangereuse au nord.
- En zone PvE, chaque joueur obtient son propre butin incluant en général un schéma. En zone PvP, le butin fonctionne sur la base du « premier arrivé, premier servi », avec des quantités supérieures. Les joueurs peuvent y obtenir de 2 à 6 schémas, parmi les plus rares.
- Les plaques de Plasteel sont désormais exclusives aux zones PvP.
- Le nombre de champs d'épice moyens actifs a été réduit de 8 à 5.
- Le nombre de champs d'épice petits actifs a été augmenté de 20 à 22.
- Le taux d'apparition du Titane et du Stravidium a été réduit dans les zones PvE pour privilégier les grandes quantités uniquement dans les zones PvP éloignées.
- Le nombre de ressources dans les points chauds de la zone PvE a été réduit.
- Le temps de réapparition du Titane et du Stravidium est passé de 30 à 45 minutes.
- Certaines Stations de Tests Impériaux restent situées dans la zone PvP. Les joueurs souhaitant obtenir tous les schémas disponibles chaque semaine devront donc explorer à la fois les stations PvP et PvE. Notez cependant que ces butins changent chaque semaine. Si vous n'êtes pas intéressé par le PvP, vous pourrez toujours obtenir ces schémas ultérieurement par échange ou via le Marché.
Véhicules
- Nous avons entamé les modifications annoncées sur les Ornithoptères éclaireurs.
- L'équipement du module Lance-roquettes réduit désormais la vitesse maximale de votre Ornithoptère :
- Réduction de 20 % pour les Ornithoptères éclaireurs.
- Réduction de 10 % pour les Ornithoptères d'assaut.
- Les infocartes des modules reflètent désormais ces changements.
- Sortir d'un Ornithoptère en plein vol provoquera désormais une chute verticale immédiate de l'appareil, au lieu de planer, réduisant ainsi les pertes accidentelles d'Ornithoptères après une déconnexion ou une sortie involontaire en vol (oui, nous avons vu les vidéos).
- Problème connu : Dans un cas rare, si votre véhicule finit dans les sables mouvants, il peut devenir difficile d'interagir avec celui-ci depuis les sables mouvants. En attendant le correctif définitif au prochain patch, la solution temporaire est de grimper sur le véhicule pour pouvoir interagir avec lui.
Visite
- Nous avons supprimé les restrictions sur les visites des autres sietches. Auparavant, les joueurs avaient leur propre sietch de résidence et pouvaient visiter les autres sans pouvoir y revendiquer de terres. Maintenant, tout joueur peut se rendre dans n'importe quel sietch de son monde et y revendiquer des terres à volonté.
Technique et stabilité
- Amélioration de la stabilité générale du jeu.
- Le dernier pilote NVIDIA a été ajouté à la vérification des pilotes GPU au lancement du jeu.
Autres
- Nous avons introduit une fonction de signalement des joueurs, permettant aux joueurs de signaler des messages dans le chat ou via le menu Inspecter.
CORRECTIONS
Technique et stabilité
- Correction de plusieurs exploits de sécurité.
- Correction d'un problème où un type particulier d'erreur réseau pouvait bloquer les joueurs sur un écran de chargement infini.
- Correction d'un problème entraînant parfois un gel du client lors des déplacements entre serveurs dans le Deep Desert.
Combat
- Correction d'un problème où les attaques de mêlée pouvaient être bloquées par des cadavres au sol.
Interface utilisateur
- Correction d'un problème où l'alignement de faction des guildes n'était pas correctement localisé dans l'onglet d'aperçu des guildes.
- Correction d'un écran noir si les joueurs passaient la cinématique de « L'épave de l'Hephaestus ».
- Correction d'un problème où plusieurs schémas de recherche de la moto des sables ne mentionnaient pas les Stations de Tests Impériaux comme source principale.
Voyage
- Correction d'un problème permettant aux joueurs d'utiliser le service de pilote d'Ornithoptère pour aller des villes vers le bassin d'Hagga, même s'ils avaient déjà amené leur propre Ornithoptère en ville.
Divers
- Vous ne perdrez plus les emotes apprises lors de la réinitialisation de votre arbre de compétences.
Funcom va continuer à scruter l'avis des joueurs, pour faire en sorte que tout le monde puisse profiter au mieux de l'expérience Dune: Awakening. En attendant, consultez nos guides, comme comment bouger sa base
ou encore tout savoir du transfert de serveur/personnage
.
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