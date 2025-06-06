Dune: Awakening est-il jouable en solo ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juin 2025 à 18h08
Même s'il s'agit d'un jeu massivement multijoueur, une partie de la communauté se demande s'il est possible de jouer en solo à Dune: Awakening, tout en profitant pleinement de l'expérience.
Dune: Awakening est-il jouable en solo ?
Avec la sortie de Dune: Awakening, jeu parmi les plus attendus en 2025, de nombreux joueurs vont se lancer dans l'aventure, avec des objectifs différents. Certains vont farmer le jeu pour arriver très vite au end-game tandis que d'autres vivront l'aventure plus tranquillement, en profitant avec leurs amis. Mais une partie peut se demander, à raison,  s'il est possible de jouer à Dune: Awakening en solo.

Peut-on jouer à Dune: Awakening en solo ?

Techniquement, la réponse est oui, il est possible de jouer de bout en bout à Dune: Awakening en solo, dans la mesure où vous ne serez jamais obligé de rejoindre des amis pour pratiquer telle ou telle activité, tandis que le PvP n'est pas présent en début d'aventure.

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Même s'il n'est pas un jeu solo, Dune: Awakening vous permet de jouer tout seul et de parcourir l'histoire et les différentes activités seules. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de rejoindre une guilde, mais mieux vaut quand même le faire, pour profiter des autres bonus. 

Comme dit plus haut, vous ne serez pas trop embêté par le PvP, puisque celui-ci n'arrive qu'en fin de partie. Même en étant un joueur totalement PvE, vous pourrez parcourir l'expérience en jouant seul, dans votre coin et en prenant du plaisir. Néanmoins, puisqu'il a été pensé comme un MMO, mieux vaut ensuite participer aux activités multijoueur, même PvP, pour découvrir tout le potentiel.

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Jouer en étant hors-lige est-il possible ?

Malheureusement, contrairement à Conan Exiles, les joueurs de Dune: Awakening sont obligés d'avoir une connexion à internet pour jouer, et rejoindre un serveur. 

Toutefois, avec l'arrivée des serveurs privés, certains pourront toujours en obtenir un et jouer à leur guise, notamment pour être solo et éviter d'être dérangé par les autres joueurs.

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Dans tous les cas, Funcom s'est montré assez souple, et Dune: Awakening devrait plaire à tous les types de joueurs. N'hésitez pas à consulter nos différents guides Dune: Awakening pour progresser plus rapidement dans ce MMO de survie.
Corentin Rimbert

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