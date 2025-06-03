Dune: Awakening proposera finalement des serveurs privés dès son lancement

À seulement quelques jours de sa sortie en accès anticipé, Dune: Awakening, le très attendu MMO de survie basé sur l'univers culte de Frank Herbert, réserve une excellente surprise à sa communauté.

Les serveurs privés arrivent dès le premier jour

Nous sommes heureux d'annoncer que les serveurs privés seront disponibles dès le début anticipé de Dune: Awakening. Nous avons travaillé dur pour offrir cette fonctionnalité très attendue à temps.



- Communiqué officiel de Funcom.

Comment fonctionnent les serveurs privés dans Dune: Awakening ?

Des paramètres limités, mais intéressants

Zones de sécurité : Possibilité d'activer le mode JcJ sur tout le Bassin de Hagga ou seulement sur certaines zones.

Possibilité d'activer le mode JcJ sur tout le Bassin de Hagga ou seulement sur certaines zones. Taxes : Possibilité de désactiver entièrement les taxes.

Possibilité de désactiver entièrement les taxes. Tempêtes de sable : Option pour supprimer totalement les tempêtes de sable sur le serveur privé.

Interaction entre serveurs privés

Comment louer son propre serveur ?

Une décision bienvenue malgré quelques compromis

Alors que Funcom avait initialement annoncé que cette fonctionnalité arriverait ultérieurement, les joueurs pourront finalement profiter de serveurs privés dès le lancement, leC'est l'une des demandes les plus fréquentes des joueurs qui vient d'être exaucée, permettant à tous de profiter d'une expérience personnalisée sur la mythique planète Arrakis.Toutefois, ces serveurs privés ne fonctionneront pas comme dans les autres jeux de survie classiques. En effet,possède une architecture unique où chaque serveur appartient à un « monde » partagé avec plusieurs autres serveurs. Cela permet aux joueurs de bénéficier simultanément d'une expérience intimiste et personnalisée tout en participant aux interactions massives propres à un MMO, notamment dans les hubs sociaux et le désert profond.Chaque serveur privé pourra accueillir plus deet partagera certaines zones communes (hubs sociaux et désert profond) avec d'autres serveurs privés du même monde, permettant à plusieurs centaines de joueurs d'interagir ensemble.Pour garantir une expérience équilibrée,, tels que Conan Exiles (aussi développé par Funcom). Voici cependant les réglages disponibles dès le lancement :Pour l'heure, les fonctionnalités telles qu'un panneau d'administration ou le transfert de personnage ne seront pas disponibles immédiatement, mais Funcom prévoit déjà d'étudier ces possibilités après la sortie officielle.Autre point intéressant : les joueurs pourront rejoindre d'autres serveurs privés (s'ils possèdent le mot de passe), y emmener leur personnage avec tout son équipement et même revendiquer un terrain. Cette flexibilité permet ainsi d'explorer différents serveurs privés au sein d'un même monde partagé.Pour louer votre serveur privé, Funcom propose plusieurs fournisseurs spécialisés :Les tarifs et les capacités de joueurs varient selon les fournisseurs, Funcom précisant que ces derniers assurent eux-mêmes le support technique et la gestion tarifaire.Bien que les réglages disponibles soient limités afin de préserver l'intégrité de l'expérience MMO, cette annonce reste extrêmement positive pour les fans souhaitant une expérience personnalisée dès le départ. Funcom affirme son intention d'évaluer à l'avenir la possibilité d'étendre davantage ces fonctionnalités.Avec ces serveurs privés disponibles dès le lancement,promet une expérience immersive et adaptable, permettant à chaque joueur de modeler en partie sa propre aventure sur la légendaire planète de sable.