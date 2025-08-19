Dune: Awakening détaille sa roadmap avec mises à jour gratuites et DLC jusqu'en 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 août 2025 à 11h53
Funcom a dévoilé ses plans pour Dune: Awakening, entre correctifs, mises à jour gratuites et contenus payants. La feuille de route inclut de nouvelles fonctionnalités dès 2025 et deux DLC majeurs prévus pour 2026.
Dune: Awakening détaille sa roadmap avec mises à jour gratuites et DLC jusqu'en 2026
Après un été marqué par la chasse aux bugs, exploits et tricheurs, sans oublier l'équilibrage notamment du Deep Desert, Funcom a partagé une longue lettre aux joueurs afin de préciser ses objectifs pour les prochains mois. Au programme : un mélange de correctifs, de mises à jour régulières et de contenu plus ambitieux visant à enrichir l'expérience sur le long terme de Dune: Awakening.

Prochaines étapes : Chapter 2 et The Lost Harvest

À la gamescom, Funcom présentera officiellement le Chapter 2 (mise à jour gratuite) et The Lost Harvest, le premier DLC payant. Ces contenus, développés avant le lancement du jeu, se concentrent sur de nouvelles quêtes et cosmétiques mais n'apportent pas encore d'évolutions majeures à l'endgame. Ils arriveront tous les deux en septembre.

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Parmi les améliorations de qualité de vie prévues, les joueurs pourront bientôt renommer véhicules et conteneurs, bénéficier de roquettes d'ornithoptère plus fiables, et même changer de siège dans un véhicule grâce à un raccourci. Il est aussi précisé que les joueurs pourront « repersonnaliser leur personnage ».

Améliorations à court terme

Funcom a identifié plusieurs points de frustration parmi la communauté, et prépare des correctifs rapides :
  • Player Logging plus détaillé, permettant de savoir qui a pris des objets ou véhicules dans une base.
  • Un système de recyclage pour retrouver les véhicules perdus.
  • Un ajustement du volume du cobalt paste et une augmentation des inventaires de véhicules.
  • Instanced Deep Desert Loot, pour éviter que les stations de test soient systématiquement vides à l'arrivée des joueurs.
  • Un service de notifications par email pour suivre l'état d'une base hors connexion.
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Le Landsraad au cœur du futur endgame

À moyen et long terme, l'objectif est de transformer le Landsraad en véritable moteur d'activités de fin de jeu. Funcom prévoit d'y intégrer la progression des factions, des contrats variés (assassinats, chasses au trésor, duels, courses, missions de construction, etc.), ainsi que de nouveaux points de contrôle et cartes générées dynamiquement.

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Ces activités contractuelles remplaceront progressivement l'actuel système de livraisons, jugé trop limité. L'idée est d'offrir davantage de choix aux joueurs, qu'ils évoluent en solo ou en groupe.

Un Deep Desert repensé

Le studio veut également redonner au Deep Desert son rôle initial : une zone sandbox où les joueurs s'affrontent pour le contrôle de l'épice. À terme, cette zone accueillera des no-fly zones pour favoriser les combats terrestres, davantage de layouts variés, et une stabilité technique améliorée. Une version améliorée de ce qui est déjà disponible en somme.

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Deux DLC prévus pour 2026

Deux extensions payantes sont déjà planifiées pour 2026 :
  • Raiders of the Broken Lands, au premier trimestre, introduira une région de plaines fracturées peuplées de redoutables pillards.
  • The Water Wars, au second trimestre, se concentrera sur la lutte entre familles de marchands d'eau pour le contrôle des calottes polaires d'Arrakis.
Plus de détails seront donnés plus tard. Concernant le prix du DLC de septembre, il n'a pas été précisé non plus, tout comme sa date de sortie d'ailleurs.

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Dune: Awakening reste disponible sur PC, via Steam.
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