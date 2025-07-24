Dune: Awakening déploie une mise à jour majeure, enrichit le Désert Profond, et lance un message viral à un joueur nommé Ben

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juillet 2025 à 14h46
La nouvelle mise à jour 1.1.17.0 de Dune: Awakening est disponible, apportant des améliorations notables au Désert Profond et corrigeant divers exploits majeurs. En bonus, Funcom a pris soin de glisser un clin d'œil amusant à destination de Ben, un joueur devenu célèbre au sein de la communauté du MMO de survie.
Dune: Awakening déploie une mise à jour majeure, enrichit le Désert Profond, et lance un message viral à un joueur nommé Ben

Le Désert Profond s'étend, offrant plus de ressources aux joueurs

Avec le patch 1.1.17.0, publié dans la journée du 24 juillet, Funcom introduit une extension significative au Désert Profond de Dune: Awakening. Désormais, de nouveaux îlots rocheux font leur apparition, principalement situés dans les zones PvE. Ces ajouts ont pour objectif de fournir davantage d'espace constructible ainsi que des ressources supplémentaires pour faciliter l'installation de bases.

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Ce changement prendra pleinement effet dès le 29 juillet 2025, après l'apogée de la tempête de Coriolis. Cette extension répond directement aux demandes des joueurs souhaitant s'établir durablement dans les contrées hostiles d'Arrakis.

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Correction massive des exploits et renforcement de la stabilité du jeu

La mise à jour ne se limite pas à l'ajout de contenu. Funcom poursuit activement sa lutte contre les nombreuses exploitations de bugs récemment découvertes. Le patch corrige notamment :
  • Un exploit permettant d'accumuler facilement des points d'expérience.
  • Plusieurs failles de duplication d'objets (duping glitches).
  • Des problèmes de stabilité côté client et serveur.
  • Divers bugs mineurs affectant la fluidité globale du gameplay.
Ces corrections démontrent clairement l'engagement continu des développeurs pour assurer une expérience de jeu saine et équilibrée.

« Ben, ta base n'a plus d'électricité » : Funcom s'amuse avec sa communauté

Cette mise à jour est aussi marquée par une anecdote virale née sur Reddit, où un joueur alertait un certain Ben que sa base de guilde était à court d'énergie. Funcom n'a pas hésité à intégrer cette blague communautaire directement dans les notes du patch :
Ben, si tu lis ça, ta base n'a plus d'électricité.
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Le post original, intitulé « Message for Ben », avait suscité une véritable vague d'interactions positives au sein de la communauté, le joueur à l'origine de l'alerte se décrivant lui-même comme « ton voisin Atréides bizarre, en bas de la colline ». Ce genre d'initiatives renforce les liens entre la communauté et les développeurs, créant une atmosphère chaleureuse appréciée par les joueurs, comme le prouvent les nombreuses réactions enthousiastes des fans sous les annonces officielles.

Dune: Awakening reste disponible sur PC. Sa sortie sur PS5 et Xbox Series se fera plus tard.
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