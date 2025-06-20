Dune: Awakening : Comment voyager rapidement pour gagner du temps ?

Les voyages de Dune: Awakening peuvent être particulièrement longs et rudes. Fort heureusement, il existe des astuces pour gagner du temps. Voici ce que vous pouvez faire.
Le monde de Dune: Awakening étant un immense désert, où la chaleur n'est pas le seul danger, les voyages sont très souvent rudes et peuvent être très longs lorsqu'il faut traverser une grande zone. Ce sera généralement le cas en début de partie, mais après, des alternatives existent pour gagner du temps, voyager plus rapidement et surtout sereinement.
Les voyages rapides sont-ils disponibles dans Dune: Awakening ?
Contrairement à certains jeux, il n'existe pas réellement de voyage rapide dans Dune: Awakening, via des portails ou autre élément de téléportation, pour rester fidèle au lore, ce qui était un élément important de Funcom.
Il existe néanmoins une fonctionnalité, très limitée, qui permet de voyager rapidement : le service de taxis en ornithoptère, qui ne se trouve qu'à des endroits bien précis. Au total, il n'existe que quatre emplacements, la boutique de la Marche du Griffon ou l'Enclume par exemple, qui se débloquent assez vite, et deux autres au nord d'Arrakis, comme vous pouvez le voir sur la carte :
Pour voyager de la sorte, il faudra utiliser des Solaris, et les destinations ne sont pas pléthoriques, puisque vous ne pourrez vous rendre qu'à Arrakeen, au village d'Harko et au Bassin de Hagga. Les autres boutiques devraient aussi être accessibles, une fois débloquées.
Comment voyager plus rapidement ?
En dépit d'un manque de voyages rapides classiques, sachez qu'il existe tout de même des moyens de se déplacer plus vite. Accessibles assez vite, et pas très contraignants à fabriquer. Le jeu vous demandera évidemment de les crafter, ce qui vous permettra d'explorer le monde plus vite.
La moto des sables, qui se débloque après une à deux heures de jeu, permet de voyager rapidement dans le désert
Le buggy, un peu moins rapide, mais parfait pour récupérer les ressources, tel que le minerai
L'ornithoptère, le seul véhicule volant du jeu, qui est rapide et pratique.
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