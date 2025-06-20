Dune: Awakening : Comment cacher votre casque et afficher le visage de votre personnage

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 20 juin 2025 à 17h59
Certains joueurs de Dune: Awakening aimerait que leur personnage puisse toujours montrer son visage, en cachant son casque par exemple. Voici comment faire.
Dune: Awakening : Comment cacher votre casque et afficher le visage de votre personnage
Dans Dune: Awakening, il est essentiel de porter un casque pour survivre aux dangers d'Arrakis, mais ce dernier masque souvent complètement votre visage soigneusement personnalisé. Heureusement, il existe une solution simple qui vous permet de profiter à la fois de la protection et de la personnalisation de votre personnage.

Découvrez dans ce guide rapide et clair comment cacher facilement votre casque dans Dune: Awakening tout en conservant ses effets protecteurs.

Comment masquer son casque dans Dune Awakening ?

Pour cacher votre casque ou tout autre équipement de tête dans Dune: Awakening, il vous suffit d'ajuster une option dans les paramètres du jeu. Voici la procédure détaillée :
  • Ouvrez les paramètres, soit depuis le menu principal soit en jeu via le menu pause.
  • Allez dans l'onglet « Gameplay ».
  • Descendez jusqu'à trouver l'option « Casque visible ».
  • Sélectionnez l'option « Non » pour masquer le casque, puis confirmez vos modifications.
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Après avoir confirmé ces changements, votre casque sera immédiatement masqué, laissant apparaître le visage de votre personnage durant le jeu et les cinématiques.

Réafficher facilement votre casque si nécessaire

Si vous trouvez un casque particulièrement esthétique ou que vous préférez finalement cacher le visage de votre personnage, vous pouvez réactiver très facilement l'affichage du casque en suivant simplement les mêmes étapes et en choisissant cette fois l'option « Oui ».

Casque masqué également dans le menu de personnage

Il est important de noter que lorsque vous désactivez l'affichage du casque, celui-ci sera aussi invisible dans le menu d'équipement du personnage. L'objet sera toujours présent dans son emplacement d'équipement, mais ne sera plus visible directement sur votre personnage.
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Pensez donc à vérifier régulièrement votre équipement avant de changer de casque. Il s'agit simplement d'un effet esthétique, et que vous conserverez ses statistiques et bonus, s'il en a.

Avec cette astuce simple, vous pouvez désormais pleinement profiter du visage personnalisé de votre personnage dans Dune: Awakening tout en conservant les bénéfices de votre équipement. Pensez simplement à vérifier votre équipement régulièrement et ajustez cette option selon vos préférences tout au long de votre aventure sur Arrakis.

N'hésitez pas à consulter nos guides Dune: Awakening, comme comment réparer sa moto des sables ou déplacer sa base.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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