Dune: Awakening : Combien d'heures faut-il pour atteindre l'endgame ?

L'endgame de Dune: Awakening est la partie la plus intéressante pour certains joueurs, et celle qui impliquera encore plus la communauté. C'est pourquoi nous vous estimons le nombre d'heures nécessaires avant de l'atteindre;
Dune: Awakening
est un jeu de survie massivement multijoueur, mais cet aspect n'apparaît réellement qu'une fois la fin de jeu atteint, avec le PvP et les ressources plus rares à obtenir, pour crafter un équipement encore plus puissant. Mais à force de grind les premières heures et évoluer sur Arrakis, certains se demandent au bout de combien de temps ce fameux endgame est atteint dans Dune: Awakening
.
Quelle durée pour terminer l'histoire principale de Dune: Awakening ?
Dans Dune Awakening
, l'histoire principale sert surtout de vaste tutoriel destiné à vous préparer à l'expérience ultime : l'endgame
. La durée nécessaire pour atteindre cette étape dépendra fortement de votre manière de jouer :
- Si vous prenez votre temps, explorez les paysages désertiques, et profitez de l'histoire, comptez environ 50 heures, soit une durée similaire à celle d'un autre titre de Funcom, Conan Exiles.
- Pour celles et ceux qui préfèrent foncer à travers les quêtes principales sans se disperser, le temps nécessaire peut descendre sous la barre des 30 heures. Toutefois, cela signifie ignorer de nombreux éléments enrichissants du jeu.
Dans tous les cas, gardez en tête que l'intérêt profond de Dune: Awakening réside dans ce qui vous attend après cette première étape scénarisée.
L'endgame de Dune: Awakening : un nouveau départ
Pourquoi vouloir accélérer jusqu'à l'endgame ? Parce que c'est là que Dune Awakening déploie véritablement tout son potentiel
. Une fois que vous aurez passé les premières phases de survie et maîtrisé les bases du craft et du combat, vous accéderez aux défis les plus complexes et captivants du jeu :
- S'impliquer dans les luttes politiques, notamment contre les forces Harkonnen.
- Explorer les cieux aux commandes d'un Ornithoptère et vous livrer à des combats aériens épiques avec ou contre vos amis.
- Le PvP
En somme, l'endgame est un gigantesque bac à sable où votre liberté d'action est totale, et où la durée de jeu devient presque infinie.
Avec une durée de jeu variant entre 30 et 50 heures
pour atteindre l'endgame, Dune: Awakening vous laisse libre de définir votre rythme d'exploration
. Que vous souhaitiez plonger rapidement dans le cœur des affrontements ou savourer chaque moment d'exploration, ce titre vous offre une expérience flexible et immersive, fidèle à l'esprit de l'univers de Dune.
En attendant, consultez nos guides, comme l'emplacement de toutes les épreuves d'AQL
ou encore tout savoir du transfert de serveur/personnage
.
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