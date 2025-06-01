Dune: Awakening accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 juin 2025 à 15h00
Certaines personnes vont pouvoir jouer en avance à Dune: Awakening, le nouveau MMO des développeurs de Conan Exiles. Si vous désirez en faire partie, sachez que nous vous expliquons comment profiter de son accès anticipé.
Dune: Awakening accès anticipé : Comment y jouer en avance ?
Dune: Awakening est attendu avec impatience par la communauté, notamment parce qu'il s'agit d'un jeu massivement multijoueur dans l'univers de Dune, et qu'il est développé par Funcom, le studio à qui nous devons également Conan Exiles.

Même s'il ne s'adresse pas à tous les joueurs, ce titre suscite un fort intérêt chez celles et ceux passionnés par cet univers, les MMO ou simplement les jeux de survie avec un fort aspect crafting, où l'implication est importante pour profiter au maximum du contenu. C'est ainsi que nous retrouvons Dune: Awakening parmi les jeux les plus attendus de cette année.

Quoi qu'il en soit, comme il est coutume de le faire depuis quelques années, Dune: Awakening va bénéficier d'un accès anticipé, permettant ainsi aux joueurs et aux joueuses de plonger dans son univers avec quelques jours d'avance. Voici donc comment profiter de l'accès anticipé de Dune: Awakening si vous souhaitez y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Dune: Awakening grâce à l'accès anticipé ?

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Si vous souhaitez explorer Dune: Awakening avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, c'est possible, mais sous certaines conditions.

En effet, pour bénéficier de l'accès anticipé de Dune: Awakening et donc y jouer plusieurs jours en avance, il est impératif d'acheter certaines éditions bien spécifiques, comme c'est souvent le cas. Plus précisément, en précommandant les éditions Deluxe ou Ultimate, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Dune: Awakening. Rappelons, d'ailleurs, que cet accès anticipé permet de jouer à ce MMO en monde ouvert avec cinq jours d'avance, soit dès le 5 juin 2025. 

Évidemment, l'édition premium de Dune: Awakening ne comporte pas seulement les cinq jours d'accès anticipé, mais comprend également d'autres bonus, listés dans le tableau ci-dessous :

Avantages Standard Deluxe Ultimate
Jeu de base Oui Oui Oui
Terrarium de Muad'Dib Oui Oui Oui
Skin global coucher de soleil Oui Oui Oui
Une longueur d'avance (accès dès le 15 mai) Non Oui Oui
Passe saisonnier Non Oui Oui
Armure de Bator Sardaukar Non Oui Oui
Jeu de pièces de construction de palais de Caladan Non Non Oui
Distille de Dune, le film (2021) Non Non Oui
Artbook numérique Non Non Oui
Bande originale numérique Non Non Oui
Skin d'ornithoptère de traînée azurée Non Non Oui
Skin de moto des sables du crépuscule Non Non Oui

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Pour ce qui est de l'heure de l'ouverture des serveurs, sachez qu'elle se fera, normalement, à 16 heures ce 5 juin. Les premières heures pourraient connaître quelques problèmes, comme souvent lorsqu'un jeu massivement multijoueur arrive. Le prétéléchargement sera lancé la veille.
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Vous pouvez également obtenir Dune: Awakening tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming. Sa sortie se fera pour toutes et tous le 10 juin, sur PC via Steam (voir les configurations PC).
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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